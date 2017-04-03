Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять

До редакції звернувся мешканець Сновська В.Ф.Куценко, стурбований тим, що вже котрий рік підряд поряд з його та іншими гаражами, розташованими неподалік СЮТ, хтось весь час викидає сміття. «Нам, власникам гаражів, вже набридло прибирати цей непотріб!
Тут і спиляне гілля, і пластикові пляшки, й пакети, і навіть люмінесцентні лампи! Як зупинити некультурних, безсоромних снов`ян, що викидають сміття тут, а не вивозять його на сміттєзвалище?» - обурюється наш земляк. Ми зафіксували неподалік МНВК і СЮТ одну таку купу сміття біля гаражів. Тут навіть табличка встановлена «Сміття не кидати», та мешканцям Сновська байдуже. І таких стихійних сміттєзвалищ в лісі, біля річки не злічити! І повірте, ніхто ж чужий туди непотріб не накидав, не привіз із сусіднього району. То чому ж не скористатися послугами ЖЕД, наприклад, якщо самі не в змозі доправити сміття на звалище? До речі, як повідомила очільник дільниці Ганна Кошова, вже котрий рік не дорожчає послуга вивезення сміття і становить всього 6,48 грн на місяць з однієї людини.
Прикро, але багато хто вважає й досі, що краще насмітити, ніж прибрати…
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Тут і спиляне гілля, і пластикові пляшки, й пакети, і навіть люмінесцентні лампи! Як зупинити некультурних, безсоромних снов`ян, що викидають сміття тут, а не вивозять його на сміттєзвалище?» - обурюється наш земляк. Ми зафіксували неподалік МНВК і СЮТ одну таку купу сміття біля гаражів. Тут навіть табличка встановлена «Сміття не кидати», та мешканцям Сновська байдуже. І таких стихійних сміттєзвалищ в лісі, біля річки не злічити! І повірте, ніхто ж чужий туди непотріб не накидав, не привіз із сусіднього району. То чому ж не скористатися послугами ЖЕД, наприклад, якщо самі не в змозі доправити сміття на звалище? До речі, як повідомила очільник дільниці Ганна Кошова, вже котрий рік не дорожчає послуга вивезення сміття і становить всього 6,48 грн на місяць з однієї людини.
Прикро, але багато хто вважає й досі, що краще насмітити, ніж прибрати…
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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