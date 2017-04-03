Наші талановиті «Ягідки» знову отримали перемогу!

Цього разу – на ІХ Всеукраїнському хореографічному фестивалі «Нове покоління», який відбувся у Чернігові в облдрамтеатрі ім. Тараса Шевченка. Зразковий танцювальний колектив зі Сновська (керівник – заслужений працівник культури Світлана Горбатович) представив на розсуд професійного журі хореографічні картинки «Щедра грядка» (учасники 7 - 9 років) та «Карпатське коло» (змішана група), а також білоруський танець «Полька в лаптях» (13-15 років). Всі три виступи у своїх вікових категоріях зайняли перші місця!
У цей день в театрі не було де яблуку впасти. В коридорах і залі - танцюристи, одягнені в яскраві костюми для сучасних та народних танців, викладачі, глядачі… На фестиваль з’їхалося півтори тисячі учасників від 5 до 20 років з різних областей України та колективи з Республіки Білорусь, які показали понад 300 номерів у 5-ти номінаціях. Тільки зі Сновська приїхало три автобуси дітей.
Всі судді – досвідчені професіонали в хореографії. Серед них був і фіналіст проекту «Танцюють всі» Сергій Змейок. Виступи наших танцюристів вразили журі своєю майстерністю, задумкою, вдало підібраним вбранням. «Є чітка картинка, діти розуміють, що вони танцюють», - говорили в кулуарах члени журі. Тому окрім трьох кубків колективу за перші місця, дипломи фестивалю «Краща балетмейстерська робота» і «За високий рівень майстерності» отримала керівник Світлана Горбатович. «Такі заходи завжди додають позитиву й адреналіну як дітям, так і їхнім наставникам, - говорить вона. - Одна справа, коли танцюєш вдома, на своїй сцені, для своїх глядачів, і зовсім інша – коли виступаєш перед чужою публікою. Тут є можливість переглянути номери інших учасників, порівняти й запозичити щось нове. Цікава на таких конкурсах саме народна хореографія. Сучасні танці майже однакові в кожному регіоні в певний період часу, а народні – навпаки, різні. Вони зберігають віками традиції кожного куточка України. Це видно і в рухах, і в оздобленні вбрання танцюристів».
Для глядачів у залі виступи з усміхненими обличчями дітей здаються легкими і простими. А чи бували ви за кулісами? Здається, як можна впорядкувати суцільну метушню сотень виступаючих: перевдягання, обов’язкове нанесення макіяжу, незалежно від віку, репетиції? Проте діти з цим справляються і в чіткому порядку виходять на сцену. Заняття танцями - це ще й виховний процес. У колективі «Ягідок» під час поїздок старші діти беруть опіку над молодшими, тож батьки можуть не хвилюватися, відправляючи своїх чад на конкурси в інші міста. «Відсвяткувати перемогу ми повели всіх своїх дітей (А їздило їх аж 80! - Авт.) в Макдональдс. Вчимо їх не лише танцювати, а й культурно відпочивати й поводитися в громадських місцях», - каже Світлана Миколаївна.
Поки ми розмовляли з нею, у роздягальню кілька разів забігали її вихованці, щоб уточнити різні моменти. Діти готуються до нового Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ім. Вірського, що відбудеться незабаром в Києві, а також збирають документи для літньої поїздки до Франції. Знову проблеми, турботи, без яких було б просто нудно, каже помічниця керівника Наталія Мірошниченко. «Ягідки» звикли жити в такому ритмі, і не кожен це витримає. Та головне, що діти задоволені, що їхні виступи поціновані і є бажання і натхнення працювати далі. Успіхів вам!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Світлани Горбатович
У цей день в театрі не було де яблуку впасти. В коридорах і залі - танцюристи, одягнені в яскраві костюми для сучасних та народних танців, викладачі, глядачі… На фестиваль з’їхалося півтори тисячі учасників від 5 до 20 років з різних областей України та колективи з Республіки Білорусь, які показали понад 300 номерів у 5-ти номінаціях. Тільки зі Сновська приїхало три автобуси дітей.
Всі судді – досвідчені професіонали в хореографії. Серед них був і фіналіст проекту «Танцюють всі» Сергій Змейок. Виступи наших танцюристів вразили журі своєю майстерністю, задумкою, вдало підібраним вбранням. «Є чітка картинка, діти розуміють, що вони танцюють», - говорили в кулуарах члени журі. Тому окрім трьох кубків колективу за перші місця, дипломи фестивалю «Краща балетмейстерська робота» і «За високий рівень майстерності» отримала керівник Світлана Горбатович. «Такі заходи завжди додають позитиву й адреналіну як дітям, так і їхнім наставникам, - говорить вона. - Одна справа, коли танцюєш вдома, на своїй сцені, для своїх глядачів, і зовсім інша – коли виступаєш перед чужою публікою. Тут є можливість переглянути номери інших учасників, порівняти й запозичити щось нове. Цікава на таких конкурсах саме народна хореографія. Сучасні танці майже однакові в кожному регіоні в певний період часу, а народні – навпаки, різні. Вони зберігають віками традиції кожного куточка України. Це видно і в рухах, і в оздобленні вбрання танцюристів».
Для глядачів у залі виступи з усміхненими обличчями дітей здаються легкими і простими. А чи бували ви за кулісами? Здається, як можна впорядкувати суцільну метушню сотень виступаючих: перевдягання, обов’язкове нанесення макіяжу, незалежно від віку, репетиції? Проте діти з цим справляються і в чіткому порядку виходять на сцену. Заняття танцями - це ще й виховний процес. У колективі «Ягідок» під час поїздок старші діти беруть опіку над молодшими, тож батьки можуть не хвилюватися, відправляючи своїх чад на конкурси в інші міста. «Відсвяткувати перемогу ми повели всіх своїх дітей (А їздило їх аж 80! - Авт.) в Макдональдс. Вчимо їх не лише танцювати, а й культурно відпочивати й поводитися в громадських місцях», - каже Світлана Миколаївна.
Поки ми розмовляли з нею, у роздягальню кілька разів забігали її вихованці, щоб уточнити різні моменти. Діти готуються до нового Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ім. Вірського, що відбудеться незабаром в Києві, а також збирають документи для літньої поїздки до Франції. Знову проблеми, турботи, без яких було б просто нудно, каже помічниця керівника Наталія Мірошниченко. «Ягідки» звикли жити в такому ритмі, і не кожен це витримає. Та головне, що діти задоволені, що їхні виступи поціновані і є бажання і натхнення працювати далі. Успіхів вам!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Світлани Горбатович
Комментариев нет:
Отправить комментарий