Наукові досягнення – аграрному виробництву

Сьогодні в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН створено мікробні препарати практично для всіх сільськогосподарських культур.
Мікроорганізми, які входять до складу цих препаратів, підсилюють засвоєння рослиною поживних речовин із ґрунту та добрив, дають змогу отримувати не доступні до того сполуки, підвищують урожайність сільськогосподарських культур, поліпшують якість продукції та покращують якісні характеристики ґрунтів. Зокрема, біопрепарат Ризогумін, що застосовується для бактеризації насіння сої, гороху та люпину, забезпечує підвищення урожайності зерна сої на 20-50%, гороху – на 15-25%, люпину – на 10-18%. Вплив біопрепарату на урожайність зазначених культур еквівалентний дії 30-60 кг/га мінеральних добрив. Мікробний препарат Поліміксобактерин застосовується в технологіях вирощування кукурудзи, соняшнику, зернових культур, льону-довгунця, забезпечуючи підвищення врожайності кукурудзи на 16-26%, соняшнику на 11-22% (із збільшенням вмісту олії на 1,5-2,5%), зернових культур на 10-15% (із збільшенням вмісту протеїну до 3%). Так, за використання Поліміксобактерину у філії «Присеймівська» ТОВ СП «Нібулон» (Кролевецький р-н Сумської області) отримано приріст урожаю кукурудзи на зерно 2,37 т/га при урожайності на контролі 9,12 т/га; урожайність соняшнику в господарстві досягла 3,21 т/га, що на 10,7% більше ніж на контролі.Позитивний досвід застосування наукових розробок ІСМАВ мають і господарства нашого району. Зокрема, це СТОВ «Щорссільгоспсервіс» та ТОВ «Щорсагроімпульс».
Отже, бактеризація насіннєвого матеріалу повинна стати обов’язковою складовою сучасних конкурентоспроможних аграрних технологій.
Н.ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового
розвитку РДА
Мікроорганізми, які входять до складу цих препаратів, підсилюють засвоєння рослиною поживних речовин із ґрунту та добрив, дають змогу отримувати не доступні до того сполуки, підвищують урожайність сільськогосподарських культур, поліпшують якість продукції та покращують якісні характеристики ґрунтів. Зокрема, біопрепарат Ризогумін, що застосовується для бактеризації насіння сої, гороху та люпину, забезпечує підвищення урожайності зерна сої на 20-50%, гороху – на 15-25%, люпину – на 10-18%. Вплив біопрепарату на урожайність зазначених культур еквівалентний дії 30-60 кг/га мінеральних добрив. Мікробний препарат Поліміксобактерин застосовується в технологіях вирощування кукурудзи, соняшнику, зернових культур, льону-довгунця, забезпечуючи підвищення врожайності кукурудзи на 16-26%, соняшнику на 11-22% (із збільшенням вмісту олії на 1,5-2,5%), зернових культур на 10-15% (із збільшенням вмісту протеїну до 3%). Так, за використання Поліміксобактерину у філії «Присеймівська» ТОВ СП «Нібулон» (Кролевецький р-н Сумської області) отримано приріст урожаю кукурудзи на зерно 2,37 т/га при урожайності на контролі 9,12 т/га; урожайність соняшнику в господарстві досягла 3,21 т/га, що на 10,7% більше ніж на контролі.Позитивний досвід застосування наукових розробок ІСМАВ мають і господарства нашого району. Зокрема, це СТОВ «Щорссільгоспсервіс» та ТОВ «Щорсагроімпульс».
Отже, бактеризація насіннєвого матеріалу повинна стати обов’язковою складовою сучасних конкурентоспроможних аграрних технологій.
Н.ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового
розвитку РДА
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