понедельник, 24 апреля 2017 г.

Двоє друзів, двоє кумів, двоє патріотів

26 квітня 1986 року сталося те, що катастрофічно відбилося на житті і здоров’ї мільйонів  людей – вибух на Чорнобильській АЕС. Цю аварію обгрунтовано вважають найбільшою у світі техногенною і екологічною бідою, розуміючи, що її наслідки ще сотні  літ відчуватимуть на собі майбутні покоління. І ще довго-довго  від того литимуться сльози матерів,
народжуватимуться діти-інваліди, будуть черги в лікарнях і померлі від радіації люди.
Наші земляки Володимир Дорошенко та Віктор     Єрмоленко з когорти патріотів, які не мали морального права стояти осторонь вибуху, одними з перших поїхали в те пекло рятувати нас з вами, рятувати світ.  Два друга, два куми, вони прибували в зону разом, разом там спали, їли, працювали, від’їжджали звідти удвох. Знали: страшенно ризикують, знали: можуть все втратити, але ні на мить не зупинялись, не шкодували. Навпаки, сорок одну добу «затуляли собою» молодших, неодружених хлопців, піднімали їм дух, віддаючи  частку свого серця і душі. Про що мріють наразі? А про просте: аби люди навчилися берегти свою землю і цінувати життя. Навіть уражене, навіть хворе – воно неповторне і прекрасне...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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