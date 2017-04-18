Першим власником екологічного авто на Чернігівщині став Геннадій Мудрицький зі Сновська

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно в третю суботу квітня з 1998 року. У цей день проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану природи, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об`єктів та поширення екологічних знань.
Ще донедавна і мобільні телефони, і планшети з комп’ютерами були для нас недоступними предметами, а нині важко уявити життя без цих гаджетів. Автомобіль давно став не розкішшю, а необхідним засобом пересування. Придивіться, навіть в Сновську іноді на перехрестях бувають автозатори, не кажучи про Чернігів чи Київ. А двигуни ж цих авто викидають в повітря кубометри шкідливих газів... І свідомі люди почали замислюватися над тим, як вберегти довкілля від забруднення. Тож поступово весь сучасний світ переходить на електрокари.
Першим водієм у Сновську, який наприкінці 2016-го придбав собі екологічний електромобіль, став Геннадій Мудрицький. Причому він і до цього переймався проблемами чистоти навколишнього середовища і одним з перших в районі почав приймати в своєму магазині використані батарейки. З міркувань збереження чистоти природи і автомобіль собі обирав.
– Свій «Ford Focus» я купував в Америці, через Інтернет. Так зручніше і дешевше. Зекономив десь 2 тисячі доларів.
Автомобіль у Геннадія 2013-го року випуску. В Україні такий коштує приблизно 14 тисяч доларів. Вартість нового була аж 39000. Коли приїхав реєструвати електрокар в Чернігів, виявилося, що він став першим власником екологічного авто не лише в Сновську, а й в області! (Якщо не брати до уваги гібридні авто на службі в поліції. Вони обладнані електродвигунами і бензиновими одночасно. - Авт.).
Після покупки автомобіль зі Штатів переправили в Одеський порт в контейнері корабля. Потім транспортний засіб розмитнили і Геннадій на ньому через всю Україну приїхав до Сновська. На дорогу витратив більше доби, бо треба було кілька разів підзаряджати батарею.
- Автомобіль дуже комфортний і легкий в управлінні. Середня його швидкість 90 км/год., – розповідає Г.Мудрицький. - Запас ходу – орієнтовно 100 км. Мабуть, це єдина незручність. Наприклад, «Ford Focus» 2017 р.в. може вже вільно проїхати без «заправки» 220 км. А інші марки - ще більше. У моєму автомобілі стоїть батарея на 23 кВатт/год. Щоб її повністю зарядити від мережі 220 V, потрібно як мінімум 4 години. Якщо приїжджаю в Чернігів, то для зворотної дороги треба підживляти батарею близько 2-х годин. Знайти, де підключитися до електромережі, можна без проблем. Хоч, як кажуть, Чернігівщина і в кінці прогресу, та поступово і вона розвивається. Офіційно в обласному центрі є одна зарядна станція. Проте підзарядити авто можна, наприклад, у кафе. Клуб любителів електромобілів в Україні домовляється з власниками ресторанів чи готелів, щоб вони дозволили «заправити» електрокар безкоштовно. А водії з пасажирами в цей час стають клієнтами закладу - пообідають чи вип’ють кави. Це вже діє і в Чернігові. Так розвивається екотуризм.
Дійсно, за електромобілями майбутнє. Вони практично безшумні й не утворюють шкідливих викидів. Вартість проїзду 100 кілометрів обійдеться до 50 гривень, в той час як на бензиновому легковику це коштуватиме не менше 200! Та ціна на саме авто ще кусається.
Якщо держава прийме законопроект, який передбачає заходи зі стимулювання попиту на електричний транспорт, створення сприятливих умов для розвитку національного їх виробництва та звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2021 року при ввезенні електромобілів, то останні подешевшали б відсотків на 40.
- Ще б і на сонячну енергію в домівках перейти, - мріє Геннадій. – Та занадто дорогі сонячні батареї і автономні електростанції. Тут теж не обійтися без підтримки з боку держави у вигляді пільгових кредитів.
…Поки статтю готували до друку, в Сновську на початку квітня з’явився ще один електромобіль, цього разу Nissan. А як повідомили в регіональному сервісному центрі Чернігова, в області на 1 квітня зареєстровано вже 12 одиниць такого виду транспорту.
Отже, майбутнє за екологічними автомобілями. І воно не таке вже й далеке. Через пару років електрокари і для нашої місцевості стануть скоріше нормою, ніж виключенням.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву Г.МУДРИЦЬКОГО
Переваги електроавтомобілів: нижчі витрати на експлуатацію, бо не потрібна дорога коробка передач, мастила, фільтри тощо; простота конструкції і управління; практично безшумна робота двигуна; заправка – розетка в гаражі; ніяких шкідливих вихлопних газів. Недоліки: висока вартість авто; відносно малий запас ходу; багато часу іде на заряджання батареї в порівнянні з заправкою авто з двигуном внутрішнього згоряння.
У Європі прийнята екологіча програма, в якій передбачається, що до 2030 року в центральних містах кількість транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння повинна бути знижена до 50%, а до 2050 року їх там не повинно бути взагалі. Тобто до 2050 року вся Європа має перейти на електромобілі.
Ще донедавна і мобільні телефони, і планшети з комп’ютерами були для нас недоступними предметами, а нині важко уявити життя без цих гаджетів. Автомобіль давно став не розкішшю, а необхідним засобом пересування. Придивіться, навіть в Сновську іноді на перехрестях бувають автозатори, не кажучи про Чернігів чи Київ. А двигуни ж цих авто викидають в повітря кубометри шкідливих газів... І свідомі люди почали замислюватися над тим, як вберегти довкілля від забруднення. Тож поступово весь сучасний світ переходить на електрокари.
Першим водієм у Сновську, який наприкінці 2016-го придбав собі екологічний електромобіль, став Геннадій Мудрицький. Причому він і до цього переймався проблемами чистоти навколишнього середовища і одним з перших в районі почав приймати в своєму магазині використані батарейки. З міркувань збереження чистоти природи і автомобіль собі обирав.
– Свій «Ford Focus» я купував в Америці, через Інтернет. Так зручніше і дешевше. Зекономив десь 2 тисячі доларів.
Автомобіль у Геннадія 2013-го року випуску. В Україні такий коштує приблизно 14 тисяч доларів. Вартість нового була аж 39000. Коли приїхав реєструвати електрокар в Чернігів, виявилося, що він став першим власником екологічного авто не лише в Сновську, а й в області! (Якщо не брати до уваги гібридні авто на службі в поліції. Вони обладнані електродвигунами і бензиновими одночасно. - Авт.).
Після покупки автомобіль зі Штатів переправили в Одеський порт в контейнері корабля. Потім транспортний засіб розмитнили і Геннадій на ньому через всю Україну приїхав до Сновська. На дорогу витратив більше доби, бо треба було кілька разів підзаряджати батарею.
- Автомобіль дуже комфортний і легкий в управлінні. Середня його швидкість 90 км/год., – розповідає Г.Мудрицький. - Запас ходу – орієнтовно 100 км. Мабуть, це єдина незручність. Наприклад, «Ford Focus» 2017 р.в. може вже вільно проїхати без «заправки» 220 км. А інші марки - ще більше. У моєму автомобілі стоїть батарея на 23 кВатт/год. Щоб її повністю зарядити від мережі 220 V, потрібно як мінімум 4 години. Якщо приїжджаю в Чернігів, то для зворотної дороги треба підживляти батарею близько 2-х годин. Знайти, де підключитися до електромережі, можна без проблем. Хоч, як кажуть, Чернігівщина і в кінці прогресу, та поступово і вона розвивається. Офіційно в обласному центрі є одна зарядна станція. Проте підзарядити авто можна, наприклад, у кафе. Клуб любителів електромобілів в Україні домовляється з власниками ресторанів чи готелів, щоб вони дозволили «заправити» електрокар безкоштовно. А водії з пасажирами в цей час стають клієнтами закладу - пообідають чи вип’ють кави. Це вже діє і в Чернігові. Так розвивається екотуризм.
Дійсно, за електромобілями майбутнє. Вони практично безшумні й не утворюють шкідливих викидів. Вартість проїзду 100 кілометрів обійдеться до 50 гривень, в той час як на бензиновому легковику це коштуватиме не менше 200! Та ціна на саме авто ще кусається.
Якщо держава прийме законопроект, який передбачає заходи зі стимулювання попиту на електричний транспорт, створення сприятливих умов для розвитку національного їх виробництва та звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2021 року при ввезенні електромобілів, то останні подешевшали б відсотків на 40.
- Ще б і на сонячну енергію в домівках перейти, - мріє Геннадій. – Та занадто дорогі сонячні батареї і автономні електростанції. Тут теж не обійтися без підтримки з боку держави у вигляді пільгових кредитів.
…Поки статтю готували до друку, в Сновську на початку квітня з’явився ще один електромобіль, цього разу Nissan. А як повідомили в регіональному сервісному центрі Чернігова, в області на 1 квітня зареєстровано вже 12 одиниць такого виду транспорту.
Отже, майбутнє за екологічними автомобілями. І воно не таке вже й далеке. Через пару років електрокари і для нашої місцевості стануть скоріше нормою, ніж виключенням.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву Г.МУДРИЦЬКОГО
Переваги електроавтомобілів: нижчі витрати на експлуатацію, бо не потрібна дорога коробка передач, мастила, фільтри тощо; простота конструкції і управління; практично безшумна робота двигуна; заправка – розетка в гаражі; ніяких шкідливих вихлопних газів. Недоліки: висока вартість авто; відносно малий запас ходу; багато часу іде на заряджання батареї в порівнянні з заправкою авто з двигуном внутрішнього згоряння.
У Європі прийнята екологіча програма, в якій передбачається, що до 2030 року в центральних містах кількість транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння повинна бути знижена до 50%, а до 2050 року їх там не повинно бути взагалі. Тобто до 2050 року вся Європа має перейти на електромобілі.
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