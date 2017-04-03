Чернігівщина долучається до Всеукраїнської спартакіади «Сила духу»

Цьогоріч уже вп’яте в країні стартує спартакіада серед потерпілих на виробництві осіб. Організатором спортивних змагань для «сильних духом» традиційно виступив Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відбірні змагання серед потерпілих у ході робочих процесів жителів Чернігівщини заплановані на 20 квітня. Захід відбудеться на базі дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з лижного спорту в Чернігові (вул. Малиновського,59). Його учасники боротимуться за перемогу в шести видах спорту – з армспорту, бомбаскету, гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу, шахів. Управління виконавчої дирекції Фонду в області запрошує всіх бажаючих інвалідів праці Чернігівщини взяти участь у відбірному турі спартакіади. Переможці відстоюватимуть честь області на рівні країни.
Довідково:
Нині на обліку у відділеннях Фонду Чернігівщини перебуває більше 3700 потерпілих на виробництві, які щомісячно одержують належні їм страхові виплати. У відбірних змаганнях щороку беруть участь понад 100 представників з усієї області.
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Відбірні змагання серед потерпілих у ході робочих процесів жителів Чернігівщини заплановані на 20 квітня. Захід відбудеться на базі дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з лижного спорту в Чернігові (вул. Малиновського,59). Його учасники боротимуться за перемогу в шести видах спорту – з армспорту, бомбаскету, гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу, шахів. Управління виконавчої дирекції Фонду в області запрошує всіх бажаючих інвалідів праці Чернігівщини взяти участь у відбірному турі спартакіади. Переможці відстоюватимуть честь області на рівні країни.
Довідково:
Нині на обліку у відділеннях Фонду Чернігівщини перебуває більше 3700 потерпілих на виробництві, які щомісячно одержують належні їм страхові виплати. У відбірних змаганнях щороку беруть участь понад 100 представників з усієї області.
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