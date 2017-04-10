Викрили трьох «телефонних терористів»

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили трьох мешканців Чернігівщини, які повідомляли про псевдомінування об’єктів.
У Козелецькому районі правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який зателефонував на «гарячу лінію» МВС та повідомив про закладання вибухівки на столичній станції метро «Хрещатик». Зловмисник пояснив співробітникам спецслужби, що анонімний дзвінок здійснив начебто на прохання свого знайомого. Оперативники спецслужби викрили ще двох мешканців Чернігівщини, які повідомили на телефон Держслужби з надзвичайних ситуацій про мінування невідомого об’єкту у власному селищі. Після затримання молодики зізналися правоохоронцям, що так хотіли пожартувати і не усвідомлювали про підсудність власного вчинку. За першим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Стосовно другого факту триває перевірка причетності зловмисників до інших анонімних дзвінків. За її результатами буде прийнято процесуальне рішення відповідно до чинного законодавства.
У Козелецькому районі правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який зателефонував на «гарячу лінію» МВС та повідомив про закладання вибухівки на столичній станції метро «Хрещатик». Зловмисник пояснив співробітникам спецслужби, що анонімний дзвінок здійснив начебто на прохання свого знайомого. Оперативники спецслужби викрили ще двох мешканців Чернігівщини, які повідомили на телефон Держслужби з надзвичайних ситуацій про мінування невідомого об’єкту у власному селищі. Після затримання молодики зізналися правоохоронцям, що так хотіли пожартувати і не усвідомлювали про підсудність власного вчинку. За першим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Стосовно другого факту триває перевірка причетності зловмисників до інших анонімних дзвінків. За її результатами буде прийнято процесуальне рішення відповідно до чинного законодавства.
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