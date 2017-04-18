Весняний призов – справа честі снов’ян!

Ухилення від призову на строкову військову службу – злочин, передбачений Кримінальним кодексом України.
Відповідно до Указу Президента України на даний момент проводиться весняний призов – виклик державою своїх громадян на обов’язкову строкову військову службу. Метою призову в армію громадян є здійснення їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. На призов до армії України потрапляють придатні за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призовники не залучаються до проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, проходять військову службу у військових частинах ЗС України і Нацгвардії та отримують підготовку в навчальних центрах за бойовими спеціальностями. Також солдатам-строковикам при зарахуванні на службу виплачується одноразова матеріальна допомога, рівна 3,2 тис.грн. Громадяни України призовного віку зобов’язані невідкладно самостійно прибути у військкомат для проходження комісії. А ті, які навчаються або мають інші законні причини для відстрочки – зобов’язані своєчасно надавати до військкомату підтверджуючі документи. У випадку нез’явлення призовників до Сновського РВК, прізвища усіх таких осіб будуть надруковані в наступному номері газети. Нагадую: для осіб, які не бажають проходити строкову військову службу, існує законна альтернатива – військова служба за контрактом. Заробітна платня мінімум 7 тис. грн, плюс доплата за виконання завдань в зоні АТО – до 7,5 тис. грн і соцпакет.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського РВК, підполковник
Відповідно до Указу Президента України на даний момент проводиться весняний призов – виклик державою своїх громадян на обов’язкову строкову військову службу. Метою призову в армію громадян є здійснення їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. На призов до армії України потрапляють придатні за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призовники не залучаються до проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, проходять військову службу у військових частинах ЗС України і Нацгвардії та отримують підготовку в навчальних центрах за бойовими спеціальностями. Також солдатам-строковикам при зарахуванні на службу виплачується одноразова матеріальна допомога, рівна 3,2 тис.грн. Громадяни України призовного віку зобов’язані невідкладно самостійно прибути у військкомат для проходження комісії. А ті, які навчаються або мають інші законні причини для відстрочки – зобов’язані своєчасно надавати до військкомату підтверджуючі документи. У випадку нез’явлення призовників до Сновського РВК, прізвища усіх таких осіб будуть надруковані в наступному номері газети. Нагадую: для осіб, які не бажають проходити строкову військову службу, існує законна альтернатива – військова служба за контрактом. Заробітна платня мінімум 7 тис. грн, плюс доплата за виконання завдань в зоні АТО – до 7,5 тис. грн і соцпакет.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського РВК, підполковник
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