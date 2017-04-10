Аварійну вербу на вулиці Зеленій спиляли

Шість підписів стояло під зверненням, яке до редакції принесли мешканці вулиці Зеленої. Люди попросили нас розповісти про спиляну стару вербу, яка несла загрозу їхній безпеці, про те, як оперативно це питання вирішила наша міська рада.
Як стверджують наші респонденти, відповідальні особи мерії подбали і про вивезення сміття на сміттєзвалище, і про те, щоб дрова, в які перетворилося дерево, доправити до церкви. У планах жителів даної вулиці на місці зрубаної верби посадити нові зелені насадження.
Як стверджують наші респонденти, відповідальні особи мерії подбали і про вивезення сміття на сміттєзвалище, і про те, щоб дрова, в які перетворилося дерево, доправити до церкви. У планах жителів даної вулиці на місці зрубаної верби посадити нові зелені насадження.
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