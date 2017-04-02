«Поезія – це скарб усіх віків»

З нагоди Всесвітнього дня поезії у центральній бібліотеці відбулася зустріч з нашою землячкою Ольгою Лантух, яка працює бібліотекарем у с.Наумівка Корюківського району.
Її вірші звучали як у виконанні автора, так і ведучих – бібліотекарів Світлани Вітинник й Наталії Коваленко. Поетичний доробок своєї доньки Тетяни Нескоромних (наразі молодої матусі) презентувала її мати Валентина Нескоромних з села Сновське.
Про поезію і її місце в житті людини говорили Любов Феофілова, Ніна Мокросноп, Іван Зуб, Борис Артищук.
Володимир Мохнєв, член Спілки письменників України, наголосив на необхідності просування поетичної творчості почутих ним авторів за межі району і області, їх вірші, на його думку, мають прочитати фахівці і відкрити шлях для друку на державному рівні.
Н. Мокросноп, директор Сновської ЦБС
Її вірші звучали як у виконанні автора, так і ведучих – бібліотекарів Світлани Вітинник й Наталії Коваленко. Поетичний доробок своєї доньки Тетяни Нескоромних (наразі молодої матусі) презентувала її мати Валентина Нескоромних з села Сновське.
Про поезію і її місце в житті людини говорили Любов Феофілова, Ніна Мокросноп, Іван Зуб, Борис Артищук.
Володимир Мохнєв, член Спілки письменників України, наголосив на необхідності просування поетичної творчості почутих ним авторів за межі району і області, їх вірші, на його думку, мають прочитати фахівці і відкрити шлях для друку на державному рівні.
Н. Мокросноп, директор Сновської ЦБС
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