Проблемні питання вирішуються

11 квітня в залі засідань районної ради відбулось засідання виконавчого комітету Сновської міської ради. Головував на засіданні міський голова Олександр Медведьов. На розгляд членів виконкому було винесено 18 питань.
З питання уточнення бюджету та про заходи щодо збалансування міського бюджету шляхом економії коштів доповіла Ліна Савченко - начальник фінансового управління міської ради.
Решта розглянутих питань стосувалась нагальних потреб громадян. Зокрема, надання дозволу на приватизацію житла, видачу свідоцтва про право власності на житло, постановку на квартирний облік, уточнення поштової адреси та інше. За всі питання, винесені на розгляд, члени виконкому голосували одноголосно.
Окремим питанням було надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади, які опинились в скрутному становищі, а саме: громадянам, які безпосередньо брали участь в зоні проведення АТО та мають статус учасника бойових дій - 15 чол.; 8 чол. - на лікування онкозахворювання та післяопераційне втручання, на поховання – 4 чол., на лікування – 7 чол.
У роботі виконавчого комітету взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та голова районної ради Ніна Кухаренко. На засідання також були запрошені: начальник Сновського районного сектора з питань пробації, підполковник внутрішньої служби Ігор Шуляк, приватні автоперевізники Олександр Кухаренко та Андрій Дунай.
Перший заступник голови облдержадміністрації виступив перед присутніми щодо реалій децентралізації та подальших планів діяльності в цьому напрямку. Зокрема, Леонід Володимирович не залишив поза увагою питання фінансового забезпечення одних з найбільших галузей – медичної, освітньої, культурної, наголосивши на тому, що для більш ефективного вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку краю варто залучати також і депутатів різних рівнів.
Запрошений на виконком Ігор Шуляк повідомив присутнім про перейменування виконавчої служби та ознайомив з порядком оформлення осіб, які вчинили правопорушення та на яких районним судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.
Олександр Медведьов озвучив питання занепокоєння жителів громади щодо закриття автостанції. Міський голова запропонував приватним автоперевізникам об’єднатись та розглянути питання щодо відправлення маршрутних автобусів із автостанції. Питання поставлено на контроль.
Директор ВП Щорський РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» Микола Михалко довів до відома присутніх інформацію щодо організації переходу населення на електроопалення, диференціації тарифу, встановлення 2-зонних лічильників, які будуть автоматично застосовувати різний тариф в залежності від часу доби та інше.
Руслан КРАВЕЦЬ,
секретар виконкому
З питання уточнення бюджету та про заходи щодо збалансування міського бюджету шляхом економії коштів доповіла Ліна Савченко - начальник фінансового управління міської ради.
Решта розглянутих питань стосувалась нагальних потреб громадян. Зокрема, надання дозволу на приватизацію житла, видачу свідоцтва про право власності на житло, постановку на квартирний облік, уточнення поштової адреси та інше. За всі питання, винесені на розгляд, члени виконкому голосували одноголосно.
Окремим питанням було надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади, які опинились в скрутному становищі, а саме: громадянам, які безпосередньо брали участь в зоні проведення АТО та мають статус учасника бойових дій - 15 чол.; 8 чол. - на лікування онкозахворювання та післяопераційне втручання, на поховання – 4 чол., на лікування – 7 чол.
У роботі виконавчого комітету взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та голова районної ради Ніна Кухаренко. На засідання також були запрошені: начальник Сновського районного сектора з питань пробації, підполковник внутрішньої служби Ігор Шуляк, приватні автоперевізники Олександр Кухаренко та Андрій Дунай.
Перший заступник голови облдержадміністрації виступив перед присутніми щодо реалій децентралізації та подальших планів діяльності в цьому напрямку. Зокрема, Леонід Володимирович не залишив поза увагою питання фінансового забезпечення одних з найбільших галузей – медичної, освітньої, культурної, наголосивши на тому, що для більш ефективного вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку краю варто залучати також і депутатів різних рівнів.
Запрошений на виконком Ігор Шуляк повідомив присутнім про перейменування виконавчої служби та ознайомив з порядком оформлення осіб, які вчинили правопорушення та на яких районним судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.
Олександр Медведьов озвучив питання занепокоєння жителів громади щодо закриття автостанції. Міський голова запропонував приватним автоперевізникам об’єднатись та розглянути питання щодо відправлення маршрутних автобусів із автостанції. Питання поставлено на контроль.
Директор ВП Щорський РЕМ ПАТ «Чернігівобленерго» Микола Михалко довів до відома присутніх інформацію щодо організації переходу населення на електроопалення, диференціації тарифу, встановлення 2-зонних лічильників, які будуть автоматично застосовувати різний тариф в залежності від часу доби та інше.
Руслан КРАВЕЦЬ,
секретар виконкому
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