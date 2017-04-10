«Калина» зі Сновська на каналі UA:перший

Чудовим голосом, який може зачарувати і глядачів на концерті у залі, і заколисати немовля, Бог обдарував далеко не кожну жінку. А коли такі голоси злиті в прекрасний гурт – виходить справжнє диво. Саме таке диво – ансамбль української пісні «Калина» - вдалося створити при районному Будинку культури Оксані Бондаревській. Творчість колективу добре знають і високо цінують не тільки на Сновщині. Неодноразово ансамбль запрошувався на різні конкурси, де займав перші місця. Саме на одному фестивалі високу виконавську майстерність «Калини» помітила керівник та ведуча творчого проекту «Фольк-music»* на телеканалі UA:перший, народна артистка України Оксана Пекун. Вона і запросила ансамбль на зйомки до студії. 30 березня стало черговою визначною датою для «Калини». Вона знову продемонструвала свою професійну майстерність, з першого дубля записавши автентичну пісню «Чапурушка». Студія телеканалу була в захваті від виконання акапелла (без музичного супроводу) нашим жіночим колективом. Його запросили і на розширену версію програми «Фольк-music» . Вихід телепрограми в ефір планується на травень. Тож чекаємо її з нетерпінням і будемо насолоджуватися чарівним співом прекрасного колективу разом з усією Україною.
У подарунок ведучій програми колектив зі Сновська привіз ручної роботи скриньку та обруч з прикрасою у вигляді калини (що дуже символічно, враховуючи назву ансамблю), виготовила які учасниця колективу Марина Савостенко.
В організації поїздки «Калини» до Києва сприяла начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Наталія Добненко.
*«Фольк-music» – телепрограма на каналі UA:перший, яка виходить щонеділі о 14-00. Створена вона для пошуку та відродження українського музичного етносу, автентичних мелодій та народних пісень різних регіонів України.
Фото з архіву ансамблю
Комментариев нет:
Отправить комментарий