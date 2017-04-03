Петрівські школярі садили дерева, розвішували шпаківні, вивчали ліс

Акції щодо збереження природної краси для нащадків стали в Петрівському НВК щорічними.
Цього року 24 березня учні 9 класу (Олександра Кеня, Яна Стародубець, Владислав Кривоший, Андрій Сердюк, Роман Ховпун, Данило Світличний) разом з Григорієм Михайловичем Муравком в рамках акції «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь» надавали допомогу Староруднянському лісництву в розвішуванні шпаківень, аби голосисті пернаті мали прихисток від негоди й можливість виводити пташенят.
До того ж вони є великими санітарами дерев, тому більшість насаджень ростимуть здоровими й радуватимуть усіх.
Цій роботі передувала цікава й змістовна екскурсія по лісу. Лісничий Максим Миколайович Левкович розповів, які функції виконує лісництво, для чого потрібні годівниці, як орієнтуватися на місцевості, у лісі, аби не заблукати…
За активну роботу й старанність учнів Петрівському НВК на знак подяки лісничий вручив велику вазу для квітів.
Цього року 24 березня учні 9 класу (Олександра Кеня, Яна Стародубець, Владислав Кривоший, Андрій Сердюк, Роман Ховпун, Данило Світличний) разом з Григорієм Михайловичем Муравком в рамках акції «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь» надавали допомогу Староруднянському лісництву в розвішуванні шпаківень, аби голосисті пернаті мали прихисток від негоди й можливість виводити пташенят.
До того ж вони є великими санітарами дерев, тому більшість насаджень ростимуть здоровими й радуватимуть усіх.
Цій роботі передувала цікава й змістовна екскурсія по лісу. Лісничий Максим Миколайович Левкович розповів, які функції виконує лісництво, для чого потрібні годівниці, як орієнтуватися на місцевості, у лісі, аби не заблукати…
За активну роботу й старанність учнів Петрівському НВК на знак подяки лісничий вручив велику вазу для квітів.
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