У квітні проводитиметься обласний щорічний конкурс учнівських есе на тему: «Волонтерство, що змінює світ на кращий». Організатором конкурсу виступає Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА, молодіжний центр праці та громадська організація «СФЕРА МОЛОДІ». У конкурсі можуть брати участь молоді люди віком від 14 до 18 років. Для цього подають: заявку, оформлену за встановленим зразком, твір-есе обсягом до 2 аркушів формату A-4. Він має бути написаний державною мовою і надісланий сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації до 25 квітня.
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту РДА
Комментариев нет:
Отправить комментарий