Роки летять, а згадка не старіє...

До редакції 91-річний Анатолій Матвійович Миколаєнко ледь дійшов. Важко дихав і відразу прихилився на стілець.
Діставався сюди аж із села Сновське, щоб показати сімейні фото, поділитися спогадами про покійну дружину. Свою кохану Ганну Софонівну він поховав ще дев’ять років тому, а з тих пір ллє за нею сльози, журиться. Прожила вона 84 роки – і всі у праці, у клопотах за дітьми й онуками. Дорогий гранітний пам’ятник поставив їй Анатолій Матвійович. Замовив найкращий з усіх, що були, а тепер ходить туди, аби порозмовляти, порадитися. Говорить з тим пам’ятником, наче з живим, бачить в ньому і свою половинку, і спільне з нею подружнє життя. Було в ньому всього – і радості, і горя, і труднощів. Ті труднощі якось виходило долати. Чи завдяки рішучості, чи через те, що поруч була вона, зрештою, мабуть, завдяки любові до неї, до життя. Анатолій Матвійович долав усі перипетії долі. Ось і тепер дибає з паличкою, погано чує, погано бачить, та живе...
Продовженням його життя є 7 дітей, 12 онуків, 7 правнуків і пам’ять про рідну Ганну Софонівну. На Радуницю, казав, понесе їй свіжі квіти, знову з нею буде щебетати, згадувати...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Діставався сюди аж із села Сновське, щоб показати сімейні фото, поділитися спогадами про покійну дружину. Свою кохану Ганну Софонівну він поховав ще дев’ять років тому, а з тих пір ллє за нею сльози, журиться. Прожила вона 84 роки – і всі у праці, у клопотах за дітьми й онуками. Дорогий гранітний пам’ятник поставив їй Анатолій Матвійович. Замовив найкращий з усіх, що були, а тепер ходить туди, аби порозмовляти, порадитися. Говорить з тим пам’ятником, наче з живим, бачить в ньому і свою половинку, і спільне з нею подружнє життя. Було в ньому всього – і радості, і горя, і труднощів. Ті труднощі якось виходило долати. Чи завдяки рішучості, чи через те, що поруч була вона, зрештою, мабуть, завдяки любові до неї, до життя. Анатолій Матвійович долав усі перипетії долі. Ось і тепер дибає з паличкою, погано чує, погано бачить, та живе...
Продовженням його життя є 7 дітей, 12 онуків, 7 правнуків і пам’ять про рідну Ганну Софонівну. На Радуницю, казав, понесе їй свіжі квіти, знову з нею буде щебетати, згадувати...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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