Середні ціни

на окремі продовольчі товари по Сновському району станом на 30 березня
Хліб з борошна І гатунку «Пшеничний» 0,6 кг Щорського хлібокомбінату – 7,13 грн/од., хліб житньо-пшеничний «Дарницький» 0,7 кг Щорського хлібокомбінату – 7,13 грн/од.; борошно вищого гатунку – 8,00 грн/кг; крупи (за кг): манна - 9,95 грн, гречана – 29,63 грн, ячна – 7,34 грн, пшоно – 7,77 грн, рис – 13,78 грн; олія – 31,84 грн/л; цукор – 17,72 грн/кг; молоко жирністю 2,5% фас. - 17,63 грн/л; сметана жирністю 15% вагова – 35,06 грн/кг; масло тваринне – 112,00 грн/кг; ковбаси (за кг): варені І гатунку – 78,42 грн, варені вищого гатунку – 99,69 грн; свинина – 73,95 грн/кг; сало - 50,00 грн/кг, птиця (кури) – 43,75 грн/кг; яйця курячі – 13,38 грн/дес.
Інформація надана відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації.
Хліб з борошна І гатунку «Пшеничний» 0,6 кг Щорського хлібокомбінату – 7,13 грн/од., хліб житньо-пшеничний «Дарницький» 0,7 кг Щорського хлібокомбінату – 7,13 грн/од.; борошно вищого гатунку – 8,00 грн/кг; крупи (за кг): манна - 9,95 грн, гречана – 29,63 грн, ячна – 7,34 грн, пшоно – 7,77 грн, рис – 13,78 грн; олія – 31,84 грн/л; цукор – 17,72 грн/кг; молоко жирністю 2,5% фас. - 17,63 грн/л; сметана жирністю 15% вагова – 35,06 грн/кг; масло тваринне – 112,00 грн/кг; ковбаси (за кг): варені І гатунку – 78,42 грн, варені вищого гатунку – 99,69 грн; свинина – 73,95 грн/кг; сало - 50,00 грн/кг, птиця (кури) – 43,75 грн/кг; яйця курячі – 13,38 грн/дес.
Інформація надана відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації.
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