Нам є чим пишатися!

Навчальний рік колектив гімназії розпочав з благодійної акції «Портфелик – дітям сходу», під час якої учні та вчителі зібрали 16 портфелів, які відправили до дитячого будинку на Луганщину. Виготовили чотири маскувальні сітки, разом з мамами учнів плели теплі шкарпетки для воїнів, на кошти вчителів до Дня Святого Миколая закупили 12 кг солодощів для бійців АТО, а до Нового року через волонтерів «Жіночої сотні Чернігівщини» передали на фронт солодкі подарунки та ляльки-обереги, зроблені руками вихованців гуртка під керівництвом вчительки Т.В.Талаш. Також її вихованці виготовили композицію для Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір».
Колектив гімназії за патріотизм та вагомий внесок у підтримку захисників Вітчизни був нагороджений грамотою командування батальйону спецпризначення «Чернігів».
Не забули й про ветеранів минулої війни - волонтерські загони 4-7 класів надали посильну допомогу ветеранам та привітали їх з Днем визволення Чернігівщини від нацистських загарбників.
До річниці визволення Чернігівщини провели традиційний вернісаж квіткових композицій «Хай в мирі діти всі живуть і ясне сонце світить!», відвідали єлінський Лісоград.
Під час акції «Милосердя» до Дня людей похилого віку зібрали овочі, фрукти, консервацію, які передали самотнім вчителям-пенсіонерам.
Був реалізований творчий проект до Дня працівників освіти «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель!», а до Дня захисника України пройшли спортивні змагання «Тої слави козацької повік не забудемо».
Відбулося традиційне свято першокласників «Посвята в гімназисти».
Голова районної ради старшокласників Ельвіра Грищенко взяла участь в обласному семінарі учнівського самоврядування.
У районному конкурсі дизайну «Замість ялинки святковий букет» Іванна Колодочкіна, Ірина Перепечко посіли ІІ місце у молодшій віковій категорії, а Вероніка Сподникайло і Вікторія Пильник - ІІ місце у старшій віковій категорії.
Другий семестр розпочався традиційним конкурсом колядок і щедрівок.
До Дня Соборності України відбувся конкурс поетів та декламаторів «Про Вкраїну слово лине».
У лютому вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Уже вдруге був проведений вокальний конкурс «Голос гімназії», у якому виступили найкращі солісти, а переможницею стала Дарина Пшенична.
За ініціативи президента гімназії Ельвіри Грищенко пройшов конкурс «Міс Весна» в двох вікових категоріях. Також гімназисти стали активними учасниками першого фестивалю «Обдаровані діти Сновщини». Серед призерів - вокальні ансамблі «Калинка» (ІІІ місце), «Діапазон» (ІІІ місце). Переможницею в номінації «Художнє слово» стала А.Драга, ІІ місце отримала Я.Стовбуненко, на ІІІ - Г.Просян. У номінації «Театральне мистецтво» переможцями стали учасники театрального гуртка гімназії під керівництвом Л.А. Легези.
Команди спортсменів стали призерами районних змагань з волейболу, силового триборства, «Козацький гарт», «Шкіряний м’яч», переможцями змагань з настільного тенісу.
Багато перемог та відзнак принесли численні інтелектуальні конкурси та змагання. А головне, що гімназисти цього року стали володарями чотирьох дипломів на обласних олімпіадах з англійської мови, географії та правознавства.
Досвідом своєї роботи ділились під час районних семінарів учителі іноземних мов та фізичного виховання.
Учителька біології О.М. Мудрицька стала лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», психолог гімназії О.В. Тищенко ділилась власним досвідом з проведення тренінгів під час роботи обласної школи передового досвіду, а вчителька іноземної мови О.І. Буштрук продовжує разом з учнями свою плідну роботу в різноманітних міжнародних проектах АЙОРН.
Словом, ми пишаємося своїми учнями та педагогами!
М.ЄРМАК, педагог-організатор
Колектив гімназії за патріотизм та вагомий внесок у підтримку захисників Вітчизни був нагороджений грамотою командування батальйону спецпризначення «Чернігів».
Не забули й про ветеранів минулої війни - волонтерські загони 4-7 класів надали посильну допомогу ветеранам та привітали їх з Днем визволення Чернігівщини від нацистських загарбників.
До річниці визволення Чернігівщини провели традиційний вернісаж квіткових композицій «Хай в мирі діти всі живуть і ясне сонце світить!», відвідали єлінський Лісоград.
Під час акції «Милосердя» до Дня людей похилого віку зібрали овочі, фрукти, консервацію, які передали самотнім вчителям-пенсіонерам.
Був реалізований творчий проект до Дня працівників освіти «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель!», а до Дня захисника України пройшли спортивні змагання «Тої слави козацької повік не забудемо».
Відбулося традиційне свято першокласників «Посвята в гімназисти».
Голова районної ради старшокласників Ельвіра Грищенко взяла участь в обласному семінарі учнівського самоврядування.
У районному конкурсі дизайну «Замість ялинки святковий букет» Іванна Колодочкіна, Ірина Перепечко посіли ІІ місце у молодшій віковій категорії, а Вероніка Сподникайло і Вікторія Пильник - ІІ місце у старшій віковій категорії.
Другий семестр розпочався традиційним конкурсом колядок і щедрівок.
До Дня Соборності України відбувся конкурс поетів та декламаторів «Про Вкраїну слово лине».
У лютому вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Уже вдруге був проведений вокальний конкурс «Голос гімназії», у якому виступили найкращі солісти, а переможницею стала Дарина Пшенична.
За ініціативи президента гімназії Ельвіри Грищенко пройшов конкурс «Міс Весна» в двох вікових категоріях. Також гімназисти стали активними учасниками першого фестивалю «Обдаровані діти Сновщини». Серед призерів - вокальні ансамблі «Калинка» (ІІІ місце), «Діапазон» (ІІІ місце). Переможницею в номінації «Художнє слово» стала А.Драга, ІІ місце отримала Я.Стовбуненко, на ІІІ - Г.Просян. У номінації «Театральне мистецтво» переможцями стали учасники театрального гуртка гімназії під керівництвом Л.А. Легези.
Команди спортсменів стали призерами районних змагань з волейболу, силового триборства, «Козацький гарт», «Шкіряний м’яч», переможцями змагань з настільного тенісу.
Багато перемог та відзнак принесли численні інтелектуальні конкурси та змагання. А головне, що гімназисти цього року стали володарями чотирьох дипломів на обласних олімпіадах з англійської мови, географії та правознавства.
Досвідом своєї роботи ділились під час районних семінарів учителі іноземних мов та фізичного виховання.
Учителька біології О.М. Мудрицька стала лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», психолог гімназії О.В. Тищенко ділилась власним досвідом з проведення тренінгів під час роботи обласної школи передового досвіду, а вчителька іноземної мови О.І. Буштрук продовжує разом з учнями свою плідну роботу в різноманітних міжнародних проектах АЙОРН.
Словом, ми пишаємося своїми учнями та педагогами!
М.ЄРМАК, педагог-організатор
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