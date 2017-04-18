Інваліди і учасники війни отримають додаткові виплати

У 2017 році виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня здійснюватиметься у підвищеному розмірі.
Згідно з відповідними законами і урядовими постановами ветерани і учасники ІІ світової війни, а також інші пільгові категорії громадян отримають такі виплати: інваліди війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3500 грн; II групи – 3100 грн; III групи – 2700 грн; учасники бойових дій та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1200 грн; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3500 грн; члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни і жертви нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 грн; учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби у тилу ворога – 500 грн. Увага! Якщо хтось не встигне подати заяву до 30 квітня, можна буде звернутися за допомогою до 30 вересня!
За інформацією відділу соціального захисту населення
Згідно з відповідними законами і урядовими постановами ветерани і учасники ІІ світової війни, а також інші пільгові категорії громадян отримають такі виплати: інваліди війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3500 грн; II групи – 3100 грн; III групи – 2700 грн; учасники бойових дій та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1200 грн; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3500 грн; члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни і жертви нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 грн; учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби у тилу ворога – 500 грн. Увага! Якщо хтось не встигне подати заяву до 30 квітня, можна буде звернутися за допомогою до 30 вересня!
За інформацією відділу соціального захисту населення
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