понедельник, 24 апреля 2017 г.

«Сузір’я талантів»

Під такою назвою пройшла на сільській сцені с.Сновське цікава дитяча програма-мікс. П’ятнадццять юних артистів – дівчаток і хлопчиків – радували глядачів гарними піснями, темпераментними танцями, веселими гуморесками. Разом з виконавцями пригадали Карпа і Лавріна з «Кайдашевої сім’ї», бабу Палажку і бабу Параску – героїв творів І.Нечуя-Левицького.

Ведучі програми Настя Сміловець, Влад Васько і Ніна Іса­ченко нагадали про українські великодні традиції, запропонували глядачам цікаві літературні ігри «А ми удвох», «Що тут не так?» (за творами Т.Шевченка) і вікторину-добавлянку  «Ми з тобою однієї крові» про тваринний світ, оскільки весною чимало міжнародних пам’ятних дат, пов’язаних з природою. І дуже приємно було бачити небайдуже ставлення глядачів до всього, що пропонувалося зі сцени.
Захід відбувся за сприяння нашого депутата В.А. Пискуна.
Н.ІСАЧЕНКО,  В.УШАТА, с.Сновське.
Автор: на

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