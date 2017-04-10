понедельник, 10 апреля 2017 г.

Місячник «Спорт для всіх – спільна турбота»

Щороку в квітні  на території області проводиться Всеукраїнський місячник з облаштування простіших спортивних споруд під гаслом «Спорт для всіх – спільна турбота».
Просимо долучитися до проведення місячника у нашому районі та привести спортивні та дитячі майданчики за місцем проживання та в місцях масового відпочинку у належний стан.
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Автор: на
Ярлыки:

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