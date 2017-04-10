Шахраї розробляють нові схеми

З появою Інтернету у людей надзвичайно розширився спектр можливостей, а разом з цим і у шахраїв з’явилося безліч шансів збагатитися за рахунок довірливості простих користувачів.
Сьогодні у соцмережах є чимало посилань на різноманітні сайти, де за надзвичайно низькими цінами можна придбати одяг, побутову техніку та всілякі дрібниці. Привабливі ціни, швидка доставка, висока якість товару – це найбільш оманлива реклама і дуже часто їй довіряють люди. Інтернет-користувачів приваблює проста схема здійснення покупки – знайшли товар, який до вподоби, замовили його та перерахували зі свого банківського рахунку необхідну грошову суму як передоплату. А потім залишається чекати на бажаний товар, який дуже часто не приходить... Це все кіберзлочинність, а простіше сказати – інтернет-шахрайство.
Періодично до Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області надходять заяви ошуканих у мережі інтернет громадян. Наразі за всіма зазначеними фактами слідчим відділом Сновського ВП відкрито кримінальні провадження за ст. 190 кримінального кодексу України (шахрайство). Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даних злочинів.
Вкотре запам’ятайте поради, які убезпечать вас від потрапляння на гачок шахраїв у мережі інтернет: не звертайте уваги на барвисту рекламу і миготіння банерів, що пропонують незаконні послуги, на «послати СМС» за не зрозуміло що та не зрозуміло кому, не пересилайте «завдаток» або «гроші наперед», не надавайте номер рахунку своєї грошової (кредитної) картки, не повідомляйте пароль, який дозволяє розпоряджатися коштами, не зберігайте PIN-код разом із платіжною.
Правоохоронці звертаються до громадян бути уважними і обережними, не вірити невідомим людям та підозрілим сайтам у Інтернеті. Якщо ж ви все ж опинились в подібній ситуації – не зволікаючи, телефонуйте на «102».
Денис БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
Сьогодні у соцмережах є чимало посилань на різноманітні сайти, де за надзвичайно низькими цінами можна придбати одяг, побутову техніку та всілякі дрібниці. Привабливі ціни, швидка доставка, висока якість товару – це найбільш оманлива реклама і дуже часто їй довіряють люди. Інтернет-користувачів приваблює проста схема здійснення покупки – знайшли товар, який до вподоби, замовили його та перерахували зі свого банківського рахунку необхідну грошову суму як передоплату. А потім залишається чекати на бажаний товар, який дуже часто не приходить... Це все кіберзлочинність, а простіше сказати – інтернет-шахрайство.
Періодично до Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області надходять заяви ошуканих у мережі інтернет громадян. Наразі за всіма зазначеними фактами слідчим відділом Сновського ВП відкрито кримінальні провадження за ст. 190 кримінального кодексу України (шахрайство). Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до даних злочинів.
Вкотре запам’ятайте поради, які убезпечать вас від потрапляння на гачок шахраїв у мережі інтернет: не звертайте уваги на барвисту рекламу і миготіння банерів, що пропонують незаконні послуги, на «послати СМС» за не зрозуміло що та не зрозуміло кому, не пересилайте «завдаток» або «гроші наперед», не надавайте номер рахунку своєї грошової (кредитної) картки, не повідомляйте пароль, який дозволяє розпоряджатися коштами, не зберігайте PIN-код разом із платіжною.
Правоохоронці звертаються до громадян бути уважними і обережними, не вірити невідомим людям та підозрілим сайтам у Інтернеті. Якщо ж ви все ж опинились в подібній ситуації – не зволікаючи, телефонуйте на «102».
Денис БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП
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