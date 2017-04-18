вторник, 18 апреля 2017 г.

Воістину Христос Воскрес!

Господь каже: «Полюби Бога всім серцем своїм і полюби ближнього свого, як самого себе». Наша любов до батьків, до роду та історії, до своїх земляків – частина цієї Богом заповіданої любові. Тож нехай у справах любові, у добрих  помислах і діях всі ми зустрінемо Великдень – свято над святами.Торжество над торжествами.



Бажаю всім вам, дорогі земляки, радісного Великодня, доброго здоров’я, примноження любові, родинного затишку, злагоди у відносинах з ближніми. І найбільше всім нам і цілій Україні  - близької перемоги та миру! Радіймо і веселімося, бо воістину Христос Воскрес!
З пошаною і доземним поклоном – отець Павло, благочинний церков району 
Автор: на

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