Господь каже: «Полюби Бога всім серцем своїм і полюби ближнього свого, як самого себе». Наша любов до батьків, до роду та історії, до своїх земляків – частина цієї Богом заповіданої любові. Тож нехай у справах любові, у добрих помислах і діях всі ми зустрінемо Великдень – свято над святами.Торжество над торжествами.
Бажаю всім вам, дорогі земляки, радісного Великодня, доброго здоров’я, примноження любові, родинного затишку, злагоди у відносинах з ближніми. І найбільше всім нам і цілій Україні - близької перемоги та миру! Радіймо і веселімося, бо воістину Христос Воскрес!
З пошаною і доземним поклоном – отець Павло, благочинний церков району
Бажаю всім вам, дорогі земляки, радісного Великодня, доброго здоров’я, примноження любові, родинного затишку, злагоди у відносинах з ближніми. І найбільше всім нам і цілій Україні - близької перемоги та миру! Радіймо і веселімося, бо воістину Христос Воскрес!
З пошаною і доземним поклоном – отець Павло, благочинний церков району
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