З 24 по 30 квітня пройде Всесвітній тиждень імунізації

Протягом перших років життя вашої дитини ви неодноразово будете відвідувати кабінет педіатра для планового огляду. Під час цих візитів у вас буде можливість захистити вашу дитину за допомогою щеплень від потенційно тяжких інфекційних захворювань або їх наслідків.
В Україні передбачена обов’язкова вакцинація проти 10 інфекцій, а саме: гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, епідемічного паротиту («свинка»), краснухи.
Графік щеплень затверджений МОЗ України та створений з урахуванням вікової актуальності інфекцій та вікових особливостей імунітету дітей.
Перед щепленням дитину має оглянути педіатр та дати дозвіл на проведення щеплення. В окремих ситуаціях, можливо, буде необхідною консультація вузьких спеціалістів (наприклад, невролога, дитячого імунолога, кардіолога тощо).
Після щеплення не залишайте медичний заклад одразу, під наглядом медичних працівників необхідно провести близько 30 хвилин. У день щеплення не слід відмовлятися від прогулянок. Варто лише обмежити контакт з іншими дітьми.
Нині імунізація дозволяє запобігти ймовірно від 2 до 3 мільйонів випадків смерті в рік. Але, за оцінками, 18,7 мільйона немовлят у світі все ще не отримують основних вакцин.
Важливо повернути довіру до вакцинації. А це можливо при впевненості в якості вакцин, що закуповуються державою, при поліпшенні наших знань з питань вакцинопрофілактики інфекцій, відповідальному підході до проведення щеплень як медиків, так і батьків.
Олена ШАРПАН,
в.о. головного лікаря КУ
«Сновський районний центр ПМСД»
В Україні передбачена обов’язкова вакцинація проти 10 інфекцій, а саме: гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, епідемічного паротиту («свинка»), краснухи.
Графік щеплень затверджений МОЗ України та створений з урахуванням вікової актуальності інфекцій та вікових особливостей імунітету дітей.
Перед щепленням дитину має оглянути педіатр та дати дозвіл на проведення щеплення. В окремих ситуаціях, можливо, буде необхідною консультація вузьких спеціалістів (наприклад, невролога, дитячого імунолога, кардіолога тощо).
Після щеплення не залишайте медичний заклад одразу, під наглядом медичних працівників необхідно провести близько 30 хвилин. У день щеплення не слід відмовлятися від прогулянок. Варто лише обмежити контакт з іншими дітьми.
Нині імунізація дозволяє запобігти ймовірно від 2 до 3 мільйонів випадків смерті в рік. Але, за оцінками, 18,7 мільйона немовлят у світі все ще не отримують основних вакцин.
Важливо повернути довіру до вакцинації. А це можливо при впевненості в якості вакцин, що закуповуються державою, при поліпшенні наших знань з питань вакцинопрофілактики інфекцій, відповідальному підході до проведення щеплень як медиків, так і батьків.
Олена ШАРПАН,
в.о. головного лікаря КУ
«Сновський районний центр ПМСД»
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