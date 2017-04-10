Сновщина сьогодні

Бюджет формуємо разом
Соціально-економічний розвиток нашого Сновського району побудований в основному на сільському господарстві та промисловості – ПАТ «Щорський завод продтоварів»,
Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Щорська меблева фабрика», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «МК»Добробут», ПСП «Прогрес», ім.Ватутіна, СВК «Райдуга», СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПВТП «Яна» та інші (більше десятка сільськогосподарських підприємств, напрями спеціалізації – зерновий із розвиненим тваринництвом) і транспорті (основними видами є залізничний і автомобільний), адже через район проходять Південно-Західна залізниця та автошляхи «Сновськ-Сеньківка», «Сновськ-Городня», «Сновськ-Корюківка». Крім того, на Сновщині розміщені більше 200 магазинів, 14 шкіл, вище професійне училище лісового господарства, дитячі дошкільні установи, медичні заклади, будинок-інтернат і Щорський районний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба».
Іван Орда, перший
заступник міського голови Сновська: «Плани у нас – далекоглядні»
– Це дійсно правда, що плани новоствореної громади досить серйозні і їх чимало. Якщо бути точнішим, то це насамперед ремонт доріг та шкіл, застосування енергозберігаючих технологій (заміна систем опалення, вікон, ремонт дахів, покращення стану бюджетних установ, реконструкція каналізаційних мереж), стадіону, полігону твердих побутових відходів, будівництво водогонів. Використовуємо міські кошти і на ремонт шляхів, і на спилювання дерев, освітлення вулиць, на програми охорони здоров’я, освіти, благоустрою.
Об’єднання, що відбулося, передбачає покращення надання послуг населенню. Над цим ми працюємо і намагаємося розв’язувати поставлені людьми завдання.
Соціально-економічний розвиток нашого Сновського району побудований в основному на сільському господарстві та промисловості – ПАТ «Щорський завод продтоварів»,
Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Щорська меблева фабрика», ТОВ «Техсервіс», ТОВ «МК»Добробут», ПСП «Прогрес», ім.Ватутіна, СВК «Райдуга», СТОВ «Щорссільгоспсервіс», ПСП «Яна Плюс», ПВТП «Яна» та інші (більше десятка сільськогосподарських підприємств, напрями спеціалізації – зерновий із розвиненим тваринництвом) і транспорті (основними видами є залізничний і автомобільний), адже через район проходять Південно-Західна залізниця та автошляхи «Сновськ-Сеньківка», «Сновськ-Городня», «Сновськ-Корюківка». Крім того, на Сновщині розміщені більше 200 магазинів, 14 шкіл, вище професійне училище лісового господарства, дитячі дошкільні установи, медичні заклади, будинок-інтернат і Щорський районний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба».
Іван Орда, перший
заступник міського голови Сновська: «Плани у нас – далекоглядні»
– Це дійсно правда, що плани новоствореної громади досить серйозні і їх чимало. Якщо бути точнішим, то це насамперед ремонт доріг та шкіл, застосування енергозберігаючих технологій (заміна систем опалення, вікон, ремонт дахів, покращення стану бюджетних установ, реконструкція каналізаційних мереж), стадіону, полігону твердих побутових відходів, будівництво водогонів. Використовуємо міські кошти і на ремонт шляхів, і на спилювання дерев, освітлення вулиць, на програми охорони здоров’я, освіти, благоустрою.
Об’єднання, що відбулося, передбачає покращення надання послуг населенню. Над цим ми працюємо і намагаємося розв’язувати поставлені людьми завдання.
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