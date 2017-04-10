Привезли перемогу і радісні емоції

З 31 березня по 2 квітня проходив обласний зліт юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» у Количівці Чернігівської області за участю команди учнів Сновської ЗОШ І – ІІІ ст. №1.
За результатами цього зльоту наша команда посіла ІІІ почесне місце в загальному заліку й була нагороджена грамотами за І загальнокомандне місце у конкурсній програмі (І місце в конкурсі «Візитка команди», «Репортаж про зліт», «Туристський побут», ІІ місце в конкурсі «Українська народна пісня»), ІІ загальнокомандне місце на творчих майстернях (І місце в роботі творчої майстерні за напрямком «Етнографія і фольклор», «Археологія», ІІ місце в роботі творчої майстерні за напрямком «Екологія», «Геологія»).
Окрім всього, всі ми отримали багато нових і цікавих вражень, духовно збагатилися і фізично поздоровішали.
Допомогли реалізувати цей багатогранний проект директор міського споживчого товариства Олександр Науменко, голова райспоживспілки Ніна Чибис, директор хлібозаводу Володимир Єрмоленко, депутат обласної ради Олег Хасенко та представник міської ради Руслан Кравець. Добре, що є такі люди, як вони!
Ольга ГАВРИЛЕЦЬ, заступник директора
з виховної роботи
За результатами цього зльоту наша команда посіла ІІІ почесне місце в загальному заліку й була нагороджена грамотами за І загальнокомандне місце у конкурсній програмі (І місце в конкурсі «Візитка команди», «Репортаж про зліт», «Туристський побут», ІІ місце в конкурсі «Українська народна пісня»), ІІ загальнокомандне місце на творчих майстернях (І місце в роботі творчої майстерні за напрямком «Етнографія і фольклор», «Археологія», ІІ місце в роботі творчої майстерні за напрямком «Екологія», «Геологія»).
Окрім всього, всі ми отримали багато нових і цікавих вражень, духовно збагатилися і фізично поздоровішали.
Допомогли реалізувати цей багатогранний проект директор міського споживчого товариства Олександр Науменко, голова райспоживспілки Ніна Чибис, директор хлібозаводу Володимир Єрмоленко, депутат обласної ради Олег Хасенко та представник міської ради Руслан Кравець. Добре, що є такі люди, як вони!
Ольга ГАВРИЛЕЦЬ, заступник директора
з виховної роботи
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