Незаконну зброю потрібно здати

За інформацією інспектора дозвільної системи місцевого відділення поліції М.Ворушила, з 1 квітня 2017 року починається реалізація першочергових заходів щодо стабілізації оперативної обстановки.
Якщо громадяни добровільно здадуть мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів, що зберігаються у них незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Тож, якщо ви бажаєте позбавитись незаконної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин, радимо звернутися до працівників Сновського відділення поліції.
Якщо громадяни добровільно здадуть мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів, що зберігаються у них незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Тож, якщо ви бажаєте позбавитись незаконної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин, радимо звернутися до працівників Сновського відділення поліції.
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