воскресенье, 2 апреля 2017 г.

Незаконну зброю потрібно здати

За інформацією інспектора дозвільної системи місцевого відділення поліції М.Ворушила,  з 1 квітня 2017 року починається реалізація першочергових заходів щодо стабілізації оперативної обстановки.

Якщо громадяни добровільно здадуть мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів, що зберігаються у них  незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Тож, якщо ви бажаєте позбавитись незаконної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин, радимо звернутися до працівників Сновського відділення поліції.
Автор: на
Ярлыки:

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