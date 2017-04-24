Районний конкурс з фітодизайну

Нещодавно у фойє Будинку культури зібралися 31 учасник та їх наставники з 13 навчальних закладів району. Конкурс «Пасхальний дивограй-2017» проходив у двох вікових категоріях.
На розсуд незалежного журі молодші учасники представили композиції у вільному стилі «Великоднє диво», а старші – настінні композиції «Пасхальний передзвін». Необхідною умовою конкурсу було використання не менш 70% природного матеріалу при виготовленні композицій. Незаперечними лідерами у молодшій віковій категорії стали Софія Школік (СЮТ, керівник Л.Я. Громадська), Дарина Биховець і Аліна Асосок (Великощимельський НВК, керівник В.А Павленко). Їх роботи були настільки вражаючими, що журі не змогло визначити кращу, нагородивши всіх трьох. Серед старших учасників найкращою визнано композицію Тетяни Яковенко з Новоборовицького НВК (керівник Т.В Моцар).
Загалом учасники конкурсу постаралися, тому всі одержали дипломи і сувеніри від станції юних техніків та солодощі від наших спонсорів, власників магазину «Коробок» (подружжя Коробко). А вокалісти «Світлячка» під керівництвом Ольги Сенченко порадували всіх присутніх чудовим концертом.
Порадувала нас своєю підтримкою, творчим підходом до справи і начальник відділу культури та туризму Сновської міськради Наталія Добненко.
Фото Леоніда ШЛОМИ
На розсуд незалежного журі молодші учасники представили композиції у вільному стилі «Великоднє диво», а старші – настінні композиції «Пасхальний передзвін». Необхідною умовою конкурсу було використання не менш 70% природного матеріалу при виготовленні композицій. Незаперечними лідерами у молодшій віковій категорії стали Софія Школік (СЮТ, керівник Л.Я. Громадська), Дарина Биховець і Аліна Асосок (Великощимельський НВК, керівник В.А Павленко). Їх роботи були настільки вражаючими, що журі не змогло визначити кращу, нагородивши всіх трьох. Серед старших учасників найкращою визнано композицію Тетяни Яковенко з Новоборовицького НВК (керівник Т.В Моцар).
Загалом учасники конкурсу постаралися, тому всі одержали дипломи і сувеніри від станції юних техніків та солодощі від наших спонсорів, власників магазину «Коробок» (подружжя Коробко). А вокалісти «Світлячка» під керівництвом Ольги Сенченко порадували всіх присутніх чудовим концертом.
Порадувала нас своєю підтримкою, творчим підходом до справи і начальник відділу культури та туризму Сновської міськради Наталія Добненко.
Фото Леоніда ШЛОМИ
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