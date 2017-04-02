Загибель людей на водних об’єктах можна попередити

Голова райдержадміністрації Валерій Радібеда 22 березня підписав розпорядження «Про невідкладні заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах», в якому з метою цілеспрямованої підготовки до літнього сезону 2017 року дав відповідні рекомендації голові виконкому міськради, відділу поліції та районного сектора управління державної служби з надзвичайних ситуацій, управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради, комісії з проведення інвентаризації матеріальних цінностей РДА та іншим структурам.
Серед найголовніших – визначення в населених пунктах місць масового відпочинку на воді за проектами відведенння земельних ділянок, наведення належного порядку на пляжах, забезпечення постійного патрулювання пердставниками служби охорони громадського порядку та громадських добровільних дружин, організація проведення в школах та дошкільних закладах «Дня безпеки на воді» тощо.
Контроль за виконанням даного документа покладено на заступника голови РДА Володимира Карпенка.
Серед найголовніших – визначення в населених пунктах місць масового відпочинку на воді за проектами відведенння земельних ділянок, наведення належного порядку на пляжах, забезпечення постійного патрулювання пердставниками служби охорони громадського порядку та громадських добровільних дружин, організація проведення в школах та дошкільних закладах «Дня безпеки на воді» тощо.
Контроль за виконанням даного документа покладено на заступника голови РДА Володимира Карпенка.
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