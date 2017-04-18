вторник, 18 апреля 2017 г.

Озерце чекає порядку

Озерце, що знаходиться у Сновську по вул.Костюченка, наразі плаче гіркими слізьми, бо люди закидали  прилеглу до нього територію пластиковими пляшками, використаними поліетиленовими пакетами, паперовими обгортками, іншим хламом.  Увесь цей  непотріб плаває й у воді.



Але знайшлося красиве молоде подружжя Дмитра й Вікторії Комісаренків, яке вирішило ситуацію змінити і навести на даній території лад. Самим їм впоратися із великою захаращеною територію важко, тому молоді  люди звернулися за допомогою у мерію й районну газету. Тепер слово за тими, кому небайдужа доля рідного краю.
Давайте допоможемо самим собі, і не смітитимемо!
Фото Вікторії КОМІСАРЕНКО 
Автор: на

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