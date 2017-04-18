Озерце чекає порядку

Озерце, що знаходиться у Сновську по вул.Костюченка, наразі плаче гіркими слізьми, бо люди закидали прилеглу до нього територію пластиковими пляшками, використаними поліетиленовими пакетами, паперовими обгортками, іншим хламом. Увесь цей непотріб плаває й у воді.
Але знайшлося красиве молоде подружжя Дмитра й Вікторії Комісаренків, яке вирішило ситуацію змінити і навести на даній території лад. Самим їм впоратися із великою захаращеною територію важко, тому молоді люди звернулися за допомогою у мерію й районну газету. Тепер слово за тими, кому небайдужа доля рідного краю.
Давайте допоможемо самим собі, і не смітитимемо!
Фото Вікторії КОМІСАРЕНКО
Але знайшлося красиве молоде подружжя Дмитра й Вікторії Комісаренків, яке вирішило ситуацію змінити і навести на даній території лад. Самим їм впоратися із великою захаращеною територію важко, тому молоді люди звернулися за допомогою у мерію й районну газету. Тепер слово за тими, кому небайдужа доля рідного краю.
Давайте допоможемо самим собі, і не смітитимемо!
Фото Вікторії КОМІСАРЕНКО
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