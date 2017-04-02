Гроші викрали з кабінету бухгалтера

23 березня до Сновського ВП надійшла заява гр. К. про те, що з її дачного будинку невідома особа здійснила крадіжку непрацюючої пральної машинки 1996 р.в., та зняли двигуни з б/в пральної машинки та б/в холодильника.
23 березня о 20:40 через дільничних офіцерів поліції Сновського ВП надійшла письмова заява гр. В. про те, що в лютому 2017 р. невідома особа з її будинку шляхом вільного доступу здійснила крадіжку DVD-програвача «ВВК», чорного кольору.
26 березня на службу «102» звернувся гр. І. і повідомив про те, що з його подвір’я викрали алюмінієві бідони.
28 березня на службу «102» звернувся гр. К. Заявник повідомив про те, що на ПСП «Прогрес» проникли через вікно невідомі особи. Виїздом СОГ на місце події було встановлено що в ніч з 27 на 28 березня невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна проникла до контори ПСП «Прогрес», звідки з кабінету бухгалтера шляхом віджиму дверцят металевого сейфа викрала гроші у сумі 3200 гривень 80 копійок.
23 березня о 20:40 через дільничних офіцерів поліції Сновського ВП надійшла письмова заява гр. В. про те, що в лютому 2017 р. невідома особа з її будинку шляхом вільного доступу здійснила крадіжку DVD-програвача «ВВК», чорного кольору.
26 березня на службу «102» звернувся гр. І. і повідомив про те, що з його подвір’я викрали алюмінієві бідони.
28 березня на службу «102» звернувся гр. К. Заявник повідомив про те, що на ПСП «Прогрес» проникли через вікно невідомі особи. Виїздом СОГ на місце події було встановлено що в ніч з 27 на 28 березня невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна проникла до контори ПСП «Прогрес», звідки з кабінету бухгалтера шляхом віджиму дверцят металевого сейфа викрала гроші у сумі 3200 гривень 80 копійок.
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