Коли у виграші і покупці, і продавці...

Днями у салоні «Меблі для всіх» пройшла цікава й душевно тепла акція, участь в якій взяли десятки земляків. У числі найбільш активних і везучих опинилася ця мила група людей, яка, як виявилося, є однією сім’єю.
Пасхальний кошик мамі – Тамарі Дараган (на знімку у центрі) вручила організатор дійства, перша леді торгового закладу Інна Батюк.
Результат акції приніс задоволення усім: і реалізаторам меблів, і їхнім покупцям. І променівці в цьому салоні собі сюжет облюбували. Не секрет, що любимо там всі бувати, їхній товар купувати.
Пасхальний кошик мамі – Тамарі Дараган (на знімку у центрі) вручила організатор дійства, перша леді торгового закладу Інна Батюк.
Результат акції приніс задоволення усім: і реалізаторам меблів, і їхнім покупцям. І променівці в цьому салоні собі сюжет облюбували. Не секрет, що любимо там всі бувати, їхній товар купувати.
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