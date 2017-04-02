воскресенье, 2 апреля 2017 г.

Книгоманія-2017

 28 березня до дитячої бібліотеки на третій тур Всеукраїнського  конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017» завітали найактивніші  читачі - учні 6-х та 7-х класів з міста  - Софія Дворник, Наталія Козимір,  Маргарита Мельник  та сільських бібліотек-філіалів:
Великощимельської - Діана Терещенко, Кучинівської - Вікторія Чулінда, Новоборовицької - Ірина Анищенко, Петрівської -  Олександр Вольський,  Рогізківської -  Ангеліна Мойсіяш, Тихоновицької - Христина Бондаренко, Тур`янської -  Мар`яна Єфименко. За умовами конкурсу діти представляли журі свої читацькі щоденники й розповідали про одну з найулюбленіших книжок. Журі у складі відомих фахівців Наталії Добненко, Олени Уляненко, Ніни Мокросноп, Наталії Данильченко, Ніни Кусаї компетентно оцінювало рівень читання та ерудованість юних конкурсантів. Найкращими переможцями стали: серед  шестикласників - Наталія Козимір, серед семикласників - Олександр Вольський. Таким чином вони стали учасниками ІV обласного туру конкурсу «Книгоманія-2017», що відбудеться у квітні. Конкурс визначить двох переможців, нагородою яким  буде поїздка до Львова на Форум книговидавців. Всі  конкурсанти  отримали   подарунки -  книжки, письмове  приладдя, м`які  іграшки  від  відділу  культури  й  туризму  та  дирекції  ЦБС і яскравий  привітальний  концерт  юних  учасників  художньої  самодіяльності РБК  – ансамблю  «Струмочок» ( керівник  Ольга  Сенченко).
Автор: на

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