28 березня до дитячої бібліотеки на третій тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017» завітали найактивніші читачі - учні 6-х та 7-х класів з міста - Софія Дворник, Наталія Козимір, Маргарита Мельник та сільських бібліотек-філіалів:
Великощимельської - Діана Терещенко, Кучинівської - Вікторія Чулінда, Новоборовицької - Ірина Анищенко, Петрівської - Олександр Вольський, Рогізківської - Ангеліна Мойсіяш, Тихоновицької - Христина Бондаренко, Тур`янської - Мар`яна Єфименко. За умовами конкурсу діти представляли журі свої читацькі щоденники й розповідали про одну з найулюбленіших книжок. Журі у складі відомих фахівців Наталії Добненко, Олени Уляненко, Ніни Мокросноп, Наталії Данильченко, Ніни Кусаї компетентно оцінювало рівень читання та ерудованість юних конкурсантів. Найкращими переможцями стали: серед шестикласників - Наталія Козимір, серед семикласників - Олександр Вольський. Таким чином вони стали учасниками ІV обласного туру конкурсу «Книгоманія-2017», що відбудеться у квітні. Конкурс визначить двох переможців, нагородою яким буде поїздка до Львова на Форум книговидавців. Всі конкурсанти отримали подарунки - книжки, письмове приладдя, м`які іграшки від відділу культури й туризму та дирекції ЦБС і яскравий привітальний концерт юних учасників художньої самодіяльності РБК – ансамблю «Струмочок» ( керівник Ольга Сенченко).
Великощимельської - Діана Терещенко, Кучинівської - Вікторія Чулінда, Новоборовицької - Ірина Анищенко, Петрівської - Олександр Вольський, Рогізківської - Ангеліна Мойсіяш, Тихоновицької - Христина Бондаренко, Тур`янської - Мар`яна Єфименко. За умовами конкурсу діти представляли журі свої читацькі щоденники й розповідали про одну з найулюбленіших книжок. Журі у складі відомих фахівців Наталії Добненко, Олени Уляненко, Ніни Мокросноп, Наталії Данильченко, Ніни Кусаї компетентно оцінювало рівень читання та ерудованість юних конкурсантів. Найкращими переможцями стали: серед шестикласників - Наталія Козимір, серед семикласників - Олександр Вольський. Таким чином вони стали учасниками ІV обласного туру конкурсу «Книгоманія-2017», що відбудеться у квітні. Конкурс визначить двох переможців, нагородою яким буде поїздка до Львова на Форум книговидавців. Всі конкурсанти отримали подарунки - книжки, письмове приладдя, м`які іграшки від відділу культури й туризму та дирекції ЦБС і яскравий привітальний концерт юних учасників художньої самодіяльності РБК – ансамблю «Струмочок» ( керівник Ольга Сенченко).
Комментариев нет:
Отправить комментарий