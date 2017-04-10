Подорож нікого не залишила байдужим

28 березня за сприяння голови Чернігівської обласної ради (голова І.С. Вдовенко) та дирекції Сновського ВПУЛГ (директор Л.О. Дубина) в рамках національно-патріотичного виховання учнів відбулася поїздка до культурно-історичного комплексу «Чернігів стародавній», яку запланували класний керівник І.Ф. Насінник та майстер виробничого навчання Л.М. Медведкіна.
Завдяки досвідченому екскурсоводу Тетяні Анатоліївні Миколайко (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу НАІЗ «Чернігів стародавній») учні відвідали Чернігівський обласний історичний музей імені В.В.Тарновського, який нараховує понад 160 тисяч одиниць зберігання і має не регіональне, а загальноукраїнське значення.
Цікавою була розповідь про Чернігівський Дитинець, його ще називають Валом, Спасо-Преображенський собор, Чернігівський колегіум («Чернігів стародавній»), інші видатні місця обласного центру. Координатором поїздки був знаний і авторитетний Дмитро Никоненко, радник голови Чернігівської обласної ради, який протягом всього екскурсійного походу (майже 4 години) був з нами і доповнював розповідь екскурсовода цікавими фактами. Подорож до культурно-історичного комплексу «Чернігів стародавній» нікого не залишила байдужим.
Завдяки досвідченому екскурсоводу Тетяні Анатоліївні Миколайко (молодший науковий співробітник науково-просвітницького відділу НАІЗ «Чернігів стародавній») учні відвідали Чернігівський обласний історичний музей імені В.В.Тарновського, який нараховує понад 160 тисяч одиниць зберігання і має не регіональне, а загальноукраїнське значення.
Цікавою була розповідь про Чернігівський Дитинець, його ще називають Валом, Спасо-Преображенський собор, Чернігівський колегіум («Чернігів стародавній»), інші видатні місця обласного центру. Координатором поїздки був знаний і авторитетний Дмитро Никоненко, радник голови Чернігівської обласної ради, який протягом всього екскурсійного походу (майже 4 години) був з нами і доповнював розповідь екскурсовода цікавими фактами. Подорож до культурно-історичного комплексу «Чернігів стародавній» нікого не залишила байдужим.
Комментариев нет:
Отправить комментарий