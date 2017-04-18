Вільна боротьба
8 квітня відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської ДЮСШ «Авангард» з вільної боротьби серед особистих учасників, юнаків 2000-2008 рр.н. Вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» та члени клубу «Витязь» взяли участь у семи вагових категоріях, з яких шість стали чемпіонами. Назар Трус (вагова категорія 28 кг) посів І місце, у Дмитра Мороза (32 кг) теж І місце, Вадим Кожемякін в цій же ваговій категорії здобув третє.
У Андрія Невмовенка (35 кг) – І місце, Олег Салата (42 кг) посів теж І місце, Денис Мищенко в цій же ваговій категорії став третім. У Романа Коржавіна (47 кг) – І місце, у Артура Лебедєва (69 кг) – теж І місце.
Самовіддано боролися разом з юнаками наші дівчата – Кіра Стеченко, яка у ваговій категорії 25 кг серед юнаків посіла ІІ місце, та Анастасія Голова, котра стала другою у ваговій категорії 35 кг.
Міні-футбол
Незважаючи на несприятливі погодні умови, 8 квітня відбувся четвертий тур змагань з міні-футболу. Зустрілися дві лідируючі команди – «Тайм» та «Енергетик», які до цього туру не мали жодної поразки. Гра видалася цікавою, захоплюючою. Жодній команді протягом тринадцяти хвилин не вдалося забити м’яча, хоча гольові моменти виникали. І тільки на 13 хвилині зустрічі гравець команди «Тайм» Андрій Аквілов вивів команду вперед. Але через чотири хвилини Євген Заїзжай зрівняв рахунок. У другому таймі Євген Буштрук на 29 хвилині забив дуже важливий гол для «Тайму». Як команда «Енергетик» не старалася, але зрівняти рахунок їй не вдалося.
Зустріч команд ВПУЛГ з РЕМ закінчилась з рахунком 3:2, кучинівці з рахунком 5:2 перемогли петрівчан. А команда «Освіта» на останніх хвилинах вирвала перемогу у команди «Партизан» с.Єліне. Таким чином «Тайм» та «Освіта» стали лідируючими командами. Зустріч цих команд відбудеться в дев’ятому турі.
Волейбол
9 квітня Сновська РО ВФСТ «Колос» в с.Петрівка провела змагання на кубок району з волейболу серед команд підприємств, установ, організацій та сільських громад. Господарі майданчика в першій зустрічі з командою «Освіта» зазнали поразку з рахунком 2:0, але в другій зустрічі з рахунком 2:0 перемогли «Локомотив». Зустріч «Освіти» з «Локомотивом» закінчилась з рахунком 2:1. Таким чином кубок у команди «Освіта», господарі – на другому місці, «Локомотив» - на третьому. Команди-призери отримали грамоти, а гравці – медалі від Сновської РО ВФСТ «Колос». Оргкомітет Сновської РО ВФСТ «Колос» дуже вдячний директору школи В.П. Шмаровозу за надання місця для змагань.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос».
Пасхальний подарунок від кікбоксерів
З шостого по дев’яте квітня у Броварах, що на Київщині, проходив чемпіонат України з кікбоксингу. В ньому взяли участь більше 1200 спортсменів з усіх куточків нашої держави. На цьому турнірі Сновський район представляли - Дмитро Пінчук (85 кг), Микола Дятел (75 кг), Богдан Ісаченко (65 кг). Наші хлопці показали гарну фізичну та технічну підготовку і у нелегкій боротьбі з іншими командами проявили характер та волю до перемоги, показавши гідний рівень підготовки. Доказом цьому є блискучі перемоги, прекрасні результати: Д.Пінчук - І місце, М.Дятел - ІІІ, Б.Ісаченко – ІІІ! За такі досягнення команда удостоєна нагород від спонсорів. Слід зазначити, що поїздкою ми завдячуємо незмінному нашому помічнику і благодійнику Григорію Божку.
О.ЗАКРЕВСЬКИЙ, тренер
8 квітня відбувся відкритий чемпіонат Чернігівської ДЮСШ «Авангард» з вільної боротьби серед особистих учасників, юнаків 2000-2008 рр.н. Вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» та члени клубу «Витязь» взяли участь у семи вагових категоріях, з яких шість стали чемпіонами. Назар Трус (вагова категорія 28 кг) посів І місце, у Дмитра Мороза (32 кг) теж І місце, Вадим Кожемякін в цій же ваговій категорії здобув третє.
У Андрія Невмовенка (35 кг) – І місце, Олег Салата (42 кг) посів теж І місце, Денис Мищенко в цій же ваговій категорії став третім. У Романа Коржавіна (47 кг) – І місце, у Артура Лебедєва (69 кг) – теж І місце.
Самовіддано боролися разом з юнаками наші дівчата – Кіра Стеченко, яка у ваговій категорії 25 кг серед юнаків посіла ІІ місце, та Анастасія Голова, котра стала другою у ваговій категорії 35 кг.
Міні-футбол
Незважаючи на несприятливі погодні умови, 8 квітня відбувся четвертий тур змагань з міні-футболу. Зустрілися дві лідируючі команди – «Тайм» та «Енергетик», які до цього туру не мали жодної поразки. Гра видалася цікавою, захоплюючою. Жодній команді протягом тринадцяти хвилин не вдалося забити м’яча, хоча гольові моменти виникали. І тільки на 13 хвилині зустрічі гравець команди «Тайм» Андрій Аквілов вивів команду вперед. Але через чотири хвилини Євген Заїзжай зрівняв рахунок. У другому таймі Євген Буштрук на 29 хвилині забив дуже важливий гол для «Тайму». Як команда «Енергетик» не старалася, але зрівняти рахунок їй не вдалося.
Зустріч команд ВПУЛГ з РЕМ закінчилась з рахунком 3:2, кучинівці з рахунком 5:2 перемогли петрівчан. А команда «Освіта» на останніх хвилинах вирвала перемогу у команди «Партизан» с.Єліне. Таким чином «Тайм» та «Освіта» стали лідируючими командами. Зустріч цих команд відбудеться в дев’ятому турі.
Волейбол
9 квітня Сновська РО ВФСТ «Колос» в с.Петрівка провела змагання на кубок району з волейболу серед команд підприємств, установ, організацій та сільських громад. Господарі майданчика в першій зустрічі з командою «Освіта» зазнали поразку з рахунком 2:0, але в другій зустрічі з рахунком 2:0 перемогли «Локомотив». Зустріч «Освіти» з «Локомотивом» закінчилась з рахунком 2:1. Таким чином кубок у команди «Освіта», господарі – на другому місці, «Локомотив» - на третьому. Команди-призери отримали грамоти, а гравці – медалі від Сновської РО ВФСТ «Колос». Оргкомітет Сновської РО ВФСТ «Колос» дуже вдячний директору школи В.П. Шмаровозу за надання місця для змагань.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос».
Пасхальний подарунок від кікбоксерів
З шостого по дев’яте квітня у Броварах, що на Київщині, проходив чемпіонат України з кікбоксингу. В ньому взяли участь більше 1200 спортсменів з усіх куточків нашої держави. На цьому турнірі Сновський район представляли - Дмитро Пінчук (85 кг), Микола Дятел (75 кг), Богдан Ісаченко (65 кг). Наші хлопці показали гарну фізичну та технічну підготовку і у нелегкій боротьбі з іншими командами проявили характер та волю до перемоги, показавши гідний рівень підготовки. Доказом цьому є блискучі перемоги, прекрасні результати: Д.Пінчук - І місце, М.Дятел - ІІІ, Б.Ісаченко – ІІІ! За такі досягнення команда удостоєна нагород від спонсорів. Слід зазначити, що поїздкою ми завдячуємо незмінному нашому помічнику і благодійнику Григорію Божку.
О.ЗАКРЕВСЬКИЙ, тренер
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