ОБЕРЕЖНО: ШАХРАЇ!

Не довіряйте тим, кого бачите вперше, якими б красномовними та доброзичливими вони не здавались!
Надмірна довірливість — ваш найперший ворог! Якщо незнайомі вам в обличчя соціальні працівники, медпрацівники, майстри по ремонту прийшли без вашого виклику — це привід, щоб бути пильними. Останнім часом шахраї все частіше видають себе за представників різних професій, щоб увійти у довіру та проникнути до помешкання обраної ними жертви. Наявність білого халату, уніформи чи валізи з інструментами ще не доказ того, що перед вами справжній представник професії. Обов‘язково перевірте у цієї людини документи, запитайте, у якій організації вона працює. Не полінуйтеся зателефонувати до названого гостем підприємства та уточнити, чи дійсно до вас направляли такого фахівця. Якщо відвідувач пропонує допомогти вам набрати номер або взагалі зателефонувати до організації з його телефону — у жодному разі не робіть цього. Запишіть усі потрібні телефони заздалегідь у спеціально відведені графи прямо у цьому довіднику. Нехай вони завжди будуть під рукою.
УВАГА! Жодної грошової реформи в Україні наразі не проводиться і найближчим часом не планується! Гроші, які зараз перебувають у обігу, на нові купюри не замінюють! Якщо до вас завітала людина, яка розповідає про те, що незабаром в державі мінятимуть старі гроші на нові, — одразу телефонуйте до міліції за номером 102 або до свого дільничного інспектора!
Д.Бобровник,
начальник Сновського ВП
Надмірна довірливість — ваш найперший ворог! Якщо незнайомі вам в обличчя соціальні працівники, медпрацівники, майстри по ремонту прийшли без вашого виклику — це привід, щоб бути пильними. Останнім часом шахраї все частіше видають себе за представників різних професій, щоб увійти у довіру та проникнути до помешкання обраної ними жертви. Наявність білого халату, уніформи чи валізи з інструментами ще не доказ того, що перед вами справжній представник професії. Обов‘язково перевірте у цієї людини документи, запитайте, у якій організації вона працює. Не полінуйтеся зателефонувати до названого гостем підприємства та уточнити, чи дійсно до вас направляли такого фахівця. Якщо відвідувач пропонує допомогти вам набрати номер або взагалі зателефонувати до організації з його телефону — у жодному разі не робіть цього. Запишіть усі потрібні телефони заздалегідь у спеціально відведені графи прямо у цьому довіднику. Нехай вони завжди будуть під рукою.
УВАГА! Жодної грошової реформи в Україні наразі не проводиться і найближчим часом не планується! Гроші, які зараз перебувають у обігу, на нові купюри не замінюють! Якщо до вас завітала людина, яка розповідає про те, що незабаром в державі мінятимуть старі гроші на нові, — одразу телефонуйте до міліції за номером 102 або до свого дільничного інспектора!
Д.Бобровник,
начальник Сновського ВП
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