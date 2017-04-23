воскресенье, 23 апреля 2017 г.

Із газетою на «ти»

Додаткову районну газету «Промінь» незабаром отримають медики дитячої поліклініки, вихованці «Казки», пацієнти Новоборовицького будинку-інтернату, ветерани району.

Таким чином підтримати нас у період підготовки до поважного 100-річного ювілею вирішив інспектор дорожнього нагляду Сновського ВП Роман Бугрим. Хороший приклад показав! А як же інші?
Олена КОМПАНЕЦЬ
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