Із газетою на «ти»

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Таким чином підтримати нас у період підготовки до поважного 100-річного ювілею вирішив інспектор дорожнього нагляду Сновського ВП Роман Бугрим. Хороший приклад показав! А як же інші?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Таким чином підтримати нас у період підготовки до поважного 100-річного ювілею вирішив інспектор дорожнього нагляду Сновського ВП Роман Бугрим. Хороший приклад показав! А як же інші?
Олена КОМПАНЕЦЬ
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