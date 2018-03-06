6 причин, коли можна втратити субсидію

Якщо субсидію призначено на певний період, це не означає, що її не можуть припинити виплачувати. У Постанові №848 від 21.10.1995 р. «Про спрощений порядок призначення та надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами від 08.09.2016р. №635) розширено перелік причин, за якими органи соцзахисту можуть відмовити в фінансовій допомозі на оплату “комуналки”.
1. Борги за комунальні послуги. Людина не сплачує вартість за фактично спожиті послуги, якщо їх вартість перевищує розмір призначеної субсидії (за винятком випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо), то в такому разі виникає заборгованість. Про неї управління соцзахисту (до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини), повідомляють організації-надавачі житлово-комунальних послуг. Прострочений понад 2 місяці борг з оплати «комуналки», якщо загальна сума його перевищує 340 гривень (двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) є підставою не надавати субсидії на наступний строк. Як відновити: громадянин набуває право на призначення субсидії після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості або ж укладання договора про реструктуризацію боргу з постачальником послуг.
2. Неправдиві доходи. Якщо отримувач субсидії приховав або свідомо подав у декларації недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, то її припиняють надавати з місяця, в якому виявлено недостовірні дані чи приховані доходи.
3. Купівля товару на суму понад 50 тисяч. Наступна причина втратити субсидію з місяця, в якому виявлено порушення - якщо ви забули або свідомо не повідомили управління соцзахисту про купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень.
4. Переїзд в іншу місцевість. Якщо ви отримували субсидію і змінили місце проживання, субсидія припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
5. Смерть одержувача субсидії. Припинення надання субсидії починається з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
6. Після обстеження матеріально-побутових умов. Ініціатором для скасування субсидій може виступати й державний соціальний інспектор. Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства він виявив ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які могли вплинути на право призначення субсидії або визначення її розміру, то субсидію надавати припиняють з місяця, в якому виявлено порушення.
Повернення коштів. Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого неподання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомленням про зміни у складі сім’ї, соціального статусу, купівлю товарів тощо, повертається за вимогою органу, що призначив субсидію, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії.
За інформацією УСЗН
1. Борги за комунальні послуги. Людина не сплачує вартість за фактично спожиті послуги, якщо їх вартість перевищує розмір призначеної субсидії (за винятком випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо), то в такому разі виникає заборгованість. Про неї управління соцзахисту (до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини), повідомляють організації-надавачі житлово-комунальних послуг. Прострочений понад 2 місяці борг з оплати «комуналки», якщо загальна сума його перевищує 340 гривень (двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) є підставою не надавати субсидії на наступний строк. Як відновити: громадянин набуває право на призначення субсидії після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості або ж укладання договора про реструктуризацію боргу з постачальником послуг.
2. Неправдиві доходи. Якщо отримувач субсидії приховав або свідомо подав у декларації недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, то її припиняють надавати з місяця, в якому виявлено недостовірні дані чи приховані доходи.
3. Купівля товару на суму понад 50 тисяч. Наступна причина втратити субсидію з місяця, в якому виявлено порушення - якщо ви забули або свідомо не повідомили управління соцзахисту про купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень.
4. Переїзд в іншу місцевість. Якщо ви отримували субсидію і змінили місце проживання, субсидія припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
5. Смерть одержувача субсидії. Припинення надання субсидії починається з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.
6. Після обстеження матеріально-побутових умов. Ініціатором для скасування субсидій може виступати й державний соціальний інспектор. Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства він виявив ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які могли вплинути на право призначення субсидії або визначення її розміру, то субсидію надавати припиняють з місяця, в якому виявлено порушення.
Повернення коштів. Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого неподання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомленням про зміни у складі сім’ї, соціального статусу, купівлю товарів тощо, повертається за вимогою органу, що призначив субсидію, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії.
За інформацією УСЗН
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