Закінчено розслідування резонансного злочину

Щорським відділом Менської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя, який умисно заподіяв своєму гостеві тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть останнього.
Встановлено, що 16 грудня 2017 р. під час спільного вживання спиртних напоїв в одному з будинків у м.Сновськ між двома чоловіками виникла сварка, у ході якої 52-річний власник господарства вдарив свого знайомого саморобним ножем у ліву ногу, в результаті чого останній отримав колото-різане ушкодження лівої гомілки та через кілька годин помер внаслідок масивної крововтрати.
Завдяки злагодженій і скоординованій роботі працівників прокуратури та відділення поліції, встановлено особу, яка причетна до вчинення вказаного злочину. 17 лютого 2018 р. розслідування злочину закінчено, обвинувальний акт відносно 52-річного місцевого жителя прокурором направлено до суду для розгляду по суті.
Встановлено, що 16 грудня 2017 р. під час спільного вживання спиртних напоїв в одному з будинків у м.Сновськ між двома чоловіками виникла сварка, у ході якої 52-річний власник господарства вдарив свого знайомого саморобним ножем у ліву ногу, в результаті чого останній отримав колото-різане ушкодження лівої гомілки та через кілька годин помер внаслідок масивної крововтрати.
Завдяки злагодженій і скоординованій роботі працівників прокуратури та відділення поліції, встановлено особу, яка причетна до вчинення вказаного злочину. 17 лютого 2018 р. розслідування злочину закінчено, обвинувальний акт відносно 52-річного місцевого жителя прокурором направлено до суду для розгляду по суті.
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