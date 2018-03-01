Про пожежну безпеку

Рятувальники Сновщини продовжують проводити профілактичні відпрацювання житлового сектора громадян щодо дотримання правил безпечної поведінки в побуті. Питання особистої безпеки громадян залишається актуальним, оскільки триває опалювальний сезон.
23 лютого під час подвірного обходу в м.Сновськ та в с.Єнькова Рудня надзвичайники нагадали громадянам основні вимоги правил пожежної безпеки у побуті, зокрема під час експлуатації приладів пічного та газового опалення, електронагрівальних приладів та електромереж, про небезпеку паління в ліжку. Окремо фахівці пожежно-рятувальної служби зосередили увагу співрозмовників на безпеці підростаючого покоління та закликали батьків систематично нагадувати і доводити власним прикладом дітям те, що дотримання правил пожежної безпеки дуже важливе.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник
Сновського РС Управління ДСНС у Чернігівській області, підполковник служби цивільного захисту
23 лютого під час подвірного обходу в м.Сновськ та в с.Єнькова Рудня надзвичайники нагадали громадянам основні вимоги правил пожежної безпеки у побуті, зокрема під час експлуатації приладів пічного та газового опалення, електронагрівальних приладів та електромереж, про небезпеку паління в ліжку. Окремо фахівці пожежно-рятувальної служби зосередили увагу співрозмовників на безпеці підростаючого покоління та закликали батьків систематично нагадувати і доводити власним прикладом дітям те, що дотримання правил пожежної безпеки дуже важливе.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник
Сновського РС Управління ДСНС у Чернігівській області, підполковник служби цивільного захисту
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