Куди діватися безхатченку?

Нещодавно до редакції звернулася стурбована Валентина Красько, фельдшер екстреної медичної допомоги. Жінку схвилювала доля одного з безхатченків міста.
Чоловік, часто в нетверезому стані, ночує в під’їздах, спить на лавках у парку. Ані імені, ані жодних документів у нього немає. Часто бригади швидкої допомоги підіймали його просто на вулиці, інколи залишали ночувати у приймальній. Неодноразово до лікарні його приводили і прості небайдужі перехожі.
Виникає питання: куди податися таким людям у зимовий період? Де їм ночувати, коли за вікном, вночі, більше 20 градусів морозу? У багатьох містах України для таких людей діють пункти обігріву. Чому не можна зробити щось подібне і у Сновську? Прохання до всіх небайдужих людей, до місцевої влади звернути увагу на цю проблему. Адже кожна людина заслуговує до себе людського ставлення, незважаючи на її вік та статус. Не будьмо байдужими і допоможімо таким людям разом!
Тетяна ЛИТВИН
Чоловік, часто в нетверезому стані, ночує в під’їздах, спить на лавках у парку. Ані імені, ані жодних документів у нього немає. Часто бригади швидкої допомоги підіймали його просто на вулиці, інколи залишали ночувати у приймальній. Неодноразово до лікарні його приводили і прості небайдужі перехожі.
Виникає питання: куди податися таким людям у зимовий період? Де їм ночувати, коли за вікном, вночі, більше 20 градусів морозу? У багатьох містах України для таких людей діють пункти обігріву. Чому не можна зробити щось подібне і у Сновську? Прохання до всіх небайдужих людей, до місцевої влади звернути увагу на цю проблему. Адже кожна людина заслуговує до себе людського ставлення, незважаючи на її вік та статус. Не будьмо байдужими і допоможімо таким людям разом!
Тетяна ЛИТВИН
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