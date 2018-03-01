Підліткова злочинність у районі

Причини й умови скоєння злочинів неповнолітніми загалом такі самі, що й зумовлюють злочинність дорослих. Але з урахуванням особи неповнолітнього вони мають певну специфіку, що пов’язана з особливостями соціально негативних потреб та інтересів неповнолітніх правопорушників.
Протягом 2017 року на території Сновського району двома неповнолітніми вчинено 12 кримінальних правопорушень, з яких 2 крадіжки майна та 10 заволодінь транспортними засобами (мопедами, скутерами). Одним з них вчинено аж 11 кримінальних правопорушень. Якщо порівнювати з 2016 роком, упродовж якого 3 неповнолітніми вчинено лише 3 кримінальні правопорушення, то необхідно констатувати, що відбулось значне збільшення підліткової злочинності.
Лише за січень-лютий 2018 року чотирьом неповнолітнім особам повідомлено про підозру у вчиненні 10 кримінальних правопорушень, з яких 9 крадіжок майна.
Протягом 2017 року на території Сновського району двома неповнолітніми вчинено 12 кримінальних правопорушень, з яких 2 крадіжки майна та 10 заволодінь транспортними засобами (мопедами, скутерами). Одним з них вчинено аж 11 кримінальних правопорушень. Якщо порівнювати з 2016 роком, упродовж якого 3 неповнолітніми вчинено лише 3 кримінальні правопорушення, то необхідно констатувати, що відбулось значне збільшення підліткової злочинності.
Лише за січень-лютий 2018 року чотирьом неповнолітнім особам повідомлено про підозру у вчиненні 10 кримінальних правопорушень, з яких 9 крадіжок майна.
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