План основних заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 73-ої річниці Дня Перемоги над нацизмом у ІІ-ій Світовій війні 2 травня – 11 травня 2018 року

Виставки-експозиції в Сновському історичному музеї: «Документи та речі через призму подій часів війни 1941 – 1945 років»; «Війна. День перший, день останній» (документи, фото, речі); «Подвиг безсмертний, пам`ять нетлінна» (виставка нагород з фондів музею).
Тематичні виставки, літературні вечори, огляди літератури, години пам`яті в бібліотеках району:
«І пам’ятає світ врятований», «Червоний мак – символ пам`яті та скорботи», «1939-1945. Ніколи знову»
8 травня 2018 року
13.00 – тематичний концерт пам’яті «Багато мальв насіяла війна…». Сновський будинок культури.
9 травня 2018 року
10.00 – урочиста хода жителів та ветеранів міста
(формування колони розпочнеться біля ЗОШ №2 о 9.30. Рух автотранспорту по напрямку руху колони з 9.30 год. до 10.30 год. буде обмежено).
10.30 - мітинг-реквієм «Пам’яті полеглих – будемо гідні!..» - міський лісопарк.
11.00 – тематична концертна програма «Хай буде мир на всій землі» - міський лісопарк.
і Оргкомітет Сновської міської ради
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