пятница, 27 апреля 2018 г.

Українські патріотичні фільми показали у райцентрі

18 та 19 квітня в Сновському Будинку культури пройшов кінофестиваль «Дивись українське». До уваги глядачів були представлені чотири фільми – «Кіборги», «Нескорені духом», «Іван Сила» та «Червоний». Їх показ  у районних центрах області організовує спілка кінематографістів «Чернігівська творча майстерня», головою якої  є Вадим Антошин.
Фестиваль розпочався демонстрацією стрічки «Кіборги» українського режисера Ахтема Сеітаблаєва.



 Фільм, заснований на реальних подіях,  розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. До речі, багато сцен було відзнято в Чернігівській області.
Як повідомила начальник культури і туризму Сновської міськради  Наталія Добненко, на перший сеанс прийшло більше трьохсот осіб. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять 192 чернігівців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. 
Під час показів проводиться Всеукраїнська благодійна акція, за якої частина коштів від перегляду «Кіборгів» перераховувалася родинам загиблих захисників Донецького аеропорту, а від показу «Нескорені Духом» - Ніжинському дитячому будинку-інтернату.
Такі фільми однозначно слід подивитися кожному, вони дають чітке уявлення про те, якою дорогою ціною українцям дістається мирне життя. Вчать любити та поважати свою рідну країну, у будь-якій ситуації обороняти та захищати її честь.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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