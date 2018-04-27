Українські патріотичні фільми показали у райцентрі

18 та 19 квітня в Сновському Будинку культури пройшов кінофестиваль «Дивись українське». До уваги глядачів були представлені чотири фільми – «Кіборги», «Нескорені духом», «Іван Сила» та «Червоний». Їх показ у районних центрах області організовує спілка кінематографістів «Чернігівська творча майстерня», головою якої є Вадим Антошин.
Фестиваль розпочався демонстрацією стрічки «Кіборги» українського режисера Ахтема Сеітаблаєва.
Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. До речі, багато сцен було відзнято в Чернігівській області.
Як повідомила начальник культури і туризму Сновської міськради Наталія Добненко, на перший сеанс прийшло більше трьохсот осіб. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять 192 чернігівців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну.
Під час показів проводиться Всеукраїнська благодійна акція, за якої частина коштів від перегляду «Кіборгів» перераховувалася родинам загиблих захисників Донецького аеропорту, а від показу «Нескорені Духом» - Ніжинському дитячому будинку-інтернату.
Такі фільми однозначно слід подивитися кожному, вони дають чітке уявлення про те, якою дорогою ціною українцям дістається мирне життя. Вчать любити та поважати свою рідну країну, у будь-якій ситуації обороняти та захищати її честь.
Тетяна ЛИТВИН
Фестиваль розпочався демонстрацією стрічки «Кіборги» українського режисера Ахтема Сеітаблаєва.
Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. До речі, багато сцен було відзнято в Чернігівській області.
Як повідомила начальник культури і туризму Сновської міськради Наталія Добненко, на перший сеанс прийшло більше трьохсот осіб. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять 192 чернігівців, які віддали своє життя у боротьбі за Україну.
Під час показів проводиться Всеукраїнська благодійна акція, за якої частина коштів від перегляду «Кіборгів» перераховувалася родинам загиблих захисників Донецького аеропорту, а від показу «Нескорені Духом» - Ніжинському дитячому будинку-інтернату.
Такі фільми однозначно слід подивитися кожному, вони дають чітке уявлення про те, якою дорогою ціною українцям дістається мирне життя. Вчать любити та поважати свою рідну країну, у будь-якій ситуації обороняти та захищати її честь.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий