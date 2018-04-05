Насильству – стоп!

Діти є найнезахищенішою і найуразливішою частиною суспільства, повністю залежною від дорослих. Саме через дорослих малеча стає жертвами домашнього насильства, опиняється в зонах стихійних і природних катастроф, військових дій тощо.
Недавній приклад цьому - випадок в Ніжинському районі, де малолітню дитину закатували до смерті. Дитина померла в муках. Тому для попередження даних випадків кожен повинен пильнувати. Якщо хтось помітив, що над дитиною знущаються чи вона залишена без догляду, чи перебуває в небезпеці, просимо звертатися з повідомленнями до поліції за номерами 102 або 2-15-63. Краще попередити дані ситуації і не допустити трагедії. У сучасному суспільстві на кожного покладається обов’язок попередження насильства, а особливо насильства над дітьми, адже дитина - це наше майбутнє!
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції, майор поліції
Недавній приклад цьому - випадок в Ніжинському районі, де малолітню дитину закатували до смерті. Дитина померла в муках. Тому для попередження даних випадків кожен повинен пильнувати. Якщо хтось помітив, що над дитиною знущаються чи вона залишена без догляду, чи перебуває в небезпеці, просимо звертатися з повідомленнями до поліції за номерами 102 або 2-15-63. Краще попередити дані ситуації і не допустити трагедії. У сучасному суспільстві на кожного покладається обов’язок попередження насильства, а особливо насильства над дітьми, адже дитина - це наше майбутнє!
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції, майор поліції
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