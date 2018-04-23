Латвійці сновських лісорубів зустрічали як справжніх друзів

Нещодавно у далекій від нас Латвії відбувся міжнародний конкурс лісорубів. Участь у цьому престижному заході вже не вперше взяла команда Сновського Вищого професійного училища, до закладу якої увійшли учні групи «Лісове господарство» Валентин Музика, Олександр
Білоногов, Олександр Пацюк й Аліна Голубова. Керівником нашої згуртованої команди був майстер виробничого навчання Сергій Дорошенко. Всього ж у Міжнародному конкурсі взяли участь 7 команд, здебільшого тих, що вже здобували титули переможців (як серед юніорів, так і серед професіоналів).
Мету змагань всі розуміли прекрасно і сприйняли її належним чином. Хто ж не хоче продемонструвати на широкий загал вміння і навички, хто, зрештою, проти підвищення предстижності професії, майстерного виконання завдань? Завдання полягали у наступному: треба було правильно і точно звалити дерева, оперативно замінити пильний ланцюг бензопили, точно розкряжувати дерева і відокремити від них усі сучки.
Наша команда із завданнями впоралася добре. І хоч суперники були значно маститішими, здобула чудові результати. Звісно, до цього ще й додала невеличкий досвід, нові знання. Шквал емоцій від участі у подібного рівня заході був величезний! Викликало захоплення місце проведення – столиця Латвії місто Рига. Виставковий центр «Ramara», де знаходився епіцентр конкурсу, відповідав найвищим стандартам якості, дивував європейським рівнем культури, вишуканістю у людських взаєминах. А допоміг здійснити поїздку до латвійської столиці незмінний меценат різного роду творчих задумів, голова обласної ради Ігор Вдовенко. Бо ж кому, як не йому, знати усі тонкощі навчально-виховного процесу й вболівати за долю рідного училища!? Насправді ж воно й дотепер у надійних руках мудрої і красивої керівниці Лариси Дубини. Креативу їй не позичати! Тож і вихованці своїй наставниці під стать!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву групи учасників поїздки
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