четверг, 12 апреля 2018 г.

Михайла Авдієнка розшукують рідні і поліція

Декілька днів тому пішов з дому і не повернувся  мешканець Кучинівки  Михайло Миколайович Авдієнко, 1962 р.н.



Перед зникненням була велика дружба чоловіка з оковитою, спроби рідних владнати цю проблему. Михайла возили на консультації до чернігівського психотерапевта, але очікуваний результат не настав.
Рідні – сестра з сім’єю, старенька мама – у шоці. Вони не знають, що думати і де шукати свого кровного родича.  Написали заяву  до місцевої поліції, яку правоохоронці розглянули.  Пошуки Михайла Авдієнка тривають і досі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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