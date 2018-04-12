Михайла Авдієнка розшукують рідні і поліція

Декілька днів тому пішов з дому і не повернувся мешканець Кучинівки Михайло Миколайович Авдієнко, 1962 р.н.
Перед зникненням була велика дружба чоловіка з оковитою, спроби рідних владнати цю проблему. Михайла возили на консультації до чернігівського психотерапевта, але очікуваний результат не настав.
Рідні – сестра з сім’єю, старенька мама – у шоці. Вони не знають, що думати і де шукати свого кровного родича. Написали заяву до місцевої поліції, яку правоохоронці розглянули. Пошуки Михайла Авдієнка тривають і досі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Перед зникненням була велика дружба чоловіка з оковитою, спроби рідних владнати цю проблему. Михайла возили на консультації до чернігівського психотерапевта, але очікуваний результат не настав.
Рідні – сестра з сім’єю, старенька мама – у шоці. Вони не знають, що думати і де шукати свого кровного родича. Написали заяву до місцевої поліції, яку правоохоронці розглянули. Пошуки Михайла Авдієнка тривають і досі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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