Газетярі протестують

Заява Національної асоціації українських медіа
Національна асоціація українських медіа заявляє про готовність до усіх форм і методів боротьби за право на свободу преси, право на життя і розвиток місцевих друкованих ЗМІ в Україні!
Ми не згодні з нинішньою державною політикою щодо друкованих засобів масової інформації, яка призвела до дефіциту газетного паперу, безпрецедентного росту ціни на нього та майже повної залежності від монопольного становища російських виробників паперу в Україні, руйнування системи доставки газет, відсутності адресної фінансової державної підтримки реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, а у підсумку – до невиконання найвищими державними органами влади Законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та постійного значного здорожчання місцевих газет для читачів.
Постійний ріст тарифів «Укрпошти» на доставку газет, фактичний розвал самої системи поштового зв’язку в сільській місцевості, різке подорожчання газетного паперу, яке супроводжується його гострим дефіцитом, вже поставили українську пресу на грань виживання!
Вимагаємо від Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики та Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при Президенті України внести пропозицію щодо змін до державного бюджету України і, врешті, виконати законодавчу норму про адресну фінансову підтримку реформованих друкованих видань – хоча б у розмірі втрат редакцій від подорожчання газетного паперу! Зважаючи на бездіяльність Кабінету міністрів України в цьому питанні впродовж трьох років, сподіваємось на принципову позицію Верховної Ради та Президента України.
Вимагаємо від Кабінету міністрів України на п’ятому році війни вирішити питання з подоланням дефіциту газетного паперу, позбувшись монополії російських виробників і постачальників газетного паперу, а в перспективі кількох років – будівництва паперових комбінатів або переобладнання існуючих потужностей для виробництва достатньої кількості власного якісного недорогого газетного паперу!
Вимагаємо від Верховної Ради України поставити до порядку денного та підтримати законопроект №7291 «Про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей».
(Закінчення на стор. 2)
(Закінчення. Початок на стор. 1)
Скасувати рішення про підвищення тарифів на доставку газет, затверджене наказом Міністерства інфраструктури без врахування громадського обговорення та наданих в його ході пропозицій!
Вимагаємо невідкладного державного втручання з метою недопущення колапсу «Укрпошти» – державного оператора поштового зв’язку України! Поруч із Державною програмою «Сільська медицина» має бути розроблена і впроваджена Державна програма «Сільська пошта».
Вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб органів державної влади, на яких законодавством покладено обов’язок здійснювати державну політику в сфері ЗМІ, за бездіяльність та відсутність системних ефективних дій із захисту національного інформаційного простору!
Заяву прийнято загальними зборами Національної асоціації українських медіа (НАУМ) 13 квітня 2018 року. Колективи понад 100 місцевих газет оприлюднюють її на знак солідарності. Колектив редакції газети «Наше слово» приєднується до Всеукраїнської акції протесту, ініційованої Національною асоціацією українських медіа, також «Маяка», «Новин Городнянщини» тощо.
*НАУМ – всеукраїнська мережа професійних засобів масової інформації, що об’єднує юридичні особи – суб’єкти інформаційної діяльності: редакції газет, телерадіокомпанії, видавництва. НАУМ об’єднує до 200 редакцій, з яких 100 є дійсними членами НАУМ, та консультує більшість редакцій місцевих ЗМІ, які (особливо на рівні районів) користуються найбільшою довірою жителів, формують більше 50% передплатного тиражу всієї преси країни.
Анонс
Преса – проти пресу
«Промінь» долучається
до Всеукраїнської акції протесту.
Національна асоціація українських медіа заявляє про готовність до усіх форм і методів боротьби за право на свободу преси, право на життя і розвиток місцевих друкованих ЗМІ в Україні!
Ми не згодні з нинішньою державною політикою щодо друкованих засобів масової інформації, яка призвела до дефіциту газетного паперу, безпрецедентного росту ціни на нього та майже повної залежності від монопольного становища російських виробників паперу в Україні, руйнування системи доставки газет, відсутності адресної фінансової державної підтримки реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, а у підсумку – до невиконання найвищими державними органами влади Законів України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та постійного значного здорожчання місцевих газет для читачів.
Постійний ріст тарифів «Укрпошти» на доставку газет, фактичний розвал самої системи поштового зв’язку в сільській місцевості, різке подорожчання газетного паперу, яке супроводжується його гострим дефіцитом, вже поставили українську пресу на грань виживання!
Вимагаємо від Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики та Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при Президенті України внести пропозицію щодо змін до державного бюджету України і, врешті, виконати законодавчу норму про адресну фінансову підтримку реформованих друкованих видань – хоча б у розмірі втрат редакцій від подорожчання газетного паперу! Зважаючи на бездіяльність Кабінету міністрів України в цьому питанні впродовж трьох років, сподіваємось на принципову позицію Верховної Ради та Президента України.
Вимагаємо від Кабінету міністрів України на п’ятому році війни вирішити питання з подоланням дефіциту газетного паперу, позбувшись монополії російських виробників і постачальників газетного паперу, а в перспективі кількох років – будівництва паперових комбінатів або переобладнання існуючих потужностей для виробництва достатньої кількості власного якісного недорогого газетного паперу!
Вимагаємо від Верховної Ради України поставити до порядку денного та підтримати законопроект №7291 «Про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей».
(Закінчення на стор. 2)
(Закінчення. Початок на стор. 1)
Скасувати рішення про підвищення тарифів на доставку газет, затверджене наказом Міністерства інфраструктури без врахування громадського обговорення та наданих в його ході пропозицій!
Вимагаємо невідкладного державного втручання з метою недопущення колапсу «Укрпошти» – державного оператора поштового зв’язку України! Поруч із Державною програмою «Сільська медицина» має бути розроблена і впроваджена Державна програма «Сільська пошта».
Вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб органів державної влади, на яких законодавством покладено обов’язок здійснювати державну політику в сфері ЗМІ, за бездіяльність та відсутність системних ефективних дій із захисту національного інформаційного простору!
Заяву прийнято загальними зборами Національної асоціації українських медіа (НАУМ) 13 квітня 2018 року. Колективи понад 100 місцевих газет оприлюднюють її на знак солідарності. Колектив редакції газети «Наше слово» приєднується до Всеукраїнської акції протесту, ініційованої Національною асоціацією українських медіа, також «Маяка», «Новин Городнянщини» тощо.
*НАУМ – всеукраїнська мережа професійних засобів масової інформації, що об’єднує юридичні особи – суб’єкти інформаційної діяльності: редакції газет, телерадіокомпанії, видавництва. НАУМ об’єднує до 200 редакцій, з яких 100 є дійсними членами НАУМ, та консультує більшість редакцій місцевих ЗМІ, які (особливо на рівні районів) користуються найбільшою довірою жителів, формують більше 50% передплатного тиражу всієї преси країни.
Анонс
Преса – проти пресу
«Промінь» долучається
до Всеукраїнської акції протесту.
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