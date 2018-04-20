На сільських сходах

У Кучинівці
Десятого квітня у Кучинівці відбувся сход села за участі міського голови Олександра Медведьова, секретаря міськради Наталії Самойлової, заступника начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталії Смоляк, помічника-консультанта народного депутата Анатолія Євлахова Вадима Сергійка та дільничного Сновського ВП Андрія Аникієнка.
В. о. старости Олена Миколаївна Недвига традиційно розпочала розмову звітом того, що зроблено за 2017 рік спільними зусиллями міської ради і безпосередньо мешканців Кучинівки. А зробленого було справді немало, зокрема: ремонт дороги на вулиці Центральній, встановлено дитячий майданчик (за підтримки А.Євлахова), у сільській раді встановлено новий котел, загороджено частину кладовища, вирізано 26 аварійних дерев, відремонтовано ганок в приміщенні клубу та зупинки, відбувалося своєчасне та якісне розчищення доріг від снігу. Минулого року селу подарували газонокосарку та надали матеріальну допомогу 26 особам.
Кучинівка – найбільше село в районі, тут зареєстровано 1095 жителів. У селі працюють школа, дитячий садок, поштове відділення, клуб, бібліотека, ФАП, 6 магазинів, 2 пилорами, зернотік, громадська благодійна організація «Злагода». Майже кожен з очільників даних структур виступив перед односельцями і проаналізував свою роботу.
Звернувся до кучинівців і директор заводу продтоварів Володимир Кононевич, який запропонував робочі місця та стабільну заробітну плату на своєму підприємстві.
Добрим словом згадали і благодійну організацію «Злагода», керівником якої є Алла Петрик. Ця організація неодноразово виділяла кошти на лікування кучинівців, фінансово сприяла проведенню багатьох свят.
Багато людей обурювалися розбитими дорогами, які ще більше руйнують лісовози. Кучинівці вимагають, щоб цей транспорт не курсував вулицями села, інакше люди вийдуть на акцію протесту.
Хвилювала людей і доля пожежної машини. Одні взагалі хочуть здати її на металобрухт, інші – через велику кількість пожеж у селі прагнуть всілякими силами підтримувати її в робочому стані.
Великою проблемою у Кучинівці є відсутність води у ФАПі, яка там дуже потрібна. Олександр Медведьов пообіцяв найближчим часом вирішити цю проблему, адже, дійсно, вода такому закладу необхідна.
Багато говорили про невисоку орендну плату за землю, про медичну реформу, про проект «Пошта на колесах».
Олександр Медведьов детально розповів кучинівцям про найближчі плани на майбутнє. Відбуватиметься капітальний ремонт дороги на вулицях Центральній та Підгальській, спільними зусиллями з народним депутатом А.Євлаховим буде створено футбольне поле зі штучним покриттям та продовжуватимуться роботи з благоустрою.
А на закінчення сходу кучинівці підготували невеличкий концерт, який нікого з присутніх не залишив байдужим.
У Великому Щимелі
Пройшов традиційний сход села, проведений в.о. старости Борисом Добродієм і у Великому Щимелі.
На ньому були присутні голова міської ради Олександр Медведьов, секретар Наталія Самойлова, заступник міського голови Сергій Силенок, начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентина Недвіга, заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради Наталія Смоляк, помічник народного депутата А.Євлахова Вадим Сергійко, представник ПСП «Промінь» Олександр Малиш, голова громадської організації «Патріоти Сновщини» Віктор Єрмоленко та депутати міської ради Сергій Виблов і В’ячеслав Матвієнко.
Великий Щимель входить до одного з найбільших у районі, тут проживає 883 громадяни. Село газифіковане, тут є інтернет, працюють 4 магазини, кафе, бібліотека, ФАП, клуб, НВК, православна церква, два молокозбиральні пункти. Більшість вулиць освітлені. Також воно знаходиться у транспортно вигідному становищі, адже через нього проходять сновські, корюківські та семенівські автобуси.
Проте мешканці села залишаються невдоволеними з багатьох питань. Люди стверджують, що багато лампочок у селі зовсім не світяться, а ті, що освітлюють вулиці, вмикаються, коли надворі ще видно, що є не раціональним. Невдоволені були й станом доріг, які давно слід відремонтувати, і тим, як їх прочищали взимку від снігу.
А з настанням тепла у людей з’явилася нова проблема – затоплення дворів та городів. Про це детально розповів заступник міського голови Сергій Силенок, який запевнив, що і КП «Щорська ЖЕД», і служба МНС за допомогою спеціальної техніки активно вирішують дану проблему.
Велися розмови й про необхідність розчищення мосту у селі, про відсутність у НВК спортивного залу та туалету в приміщенні, про велику кількість сміття біля кафе та магазинів, яке власники, беручи в оренду, не прибирають, та про закриття автостанції у Сновську.
Олександр Медведьов пообіцяв всі наявні проблеми взяти під контроль і посприяти їх вирішенню. До того ж у планах міської ради стоїть питання по продовженню освітлення вулиць та поточний ремонт бібліотеки з підключенням її до мережі Інтернет.
У Рогізках
Десятого квітня у Кучинівці відбувся сход села за участі міського голови Олександра Медведьова, секретаря міськради Наталії Самойлової, заступника начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Наталії Смоляк, помічника-консультанта народного депутата Анатолія Євлахова Вадима Сергійка та дільничного Сновського ВП Андрія Аникієнка.
В. о. старости Олена Миколаївна Недвига традиційно розпочала розмову звітом того, що зроблено за 2017 рік спільними зусиллями міської ради і безпосередньо мешканців Кучинівки. А зробленого було справді немало, зокрема: ремонт дороги на вулиці Центральній, встановлено дитячий майданчик (за підтримки А.Євлахова), у сільській раді встановлено новий котел, загороджено частину кладовища, вирізано 26 аварійних дерев, відремонтовано ганок в приміщенні клубу та зупинки, відбувалося своєчасне та якісне розчищення доріг від снігу. Минулого року селу подарували газонокосарку та надали матеріальну допомогу 26 особам.
Кучинівка – найбільше село в районі, тут зареєстровано 1095 жителів. У селі працюють школа, дитячий садок, поштове відділення, клуб, бібліотека, ФАП, 6 магазинів, 2 пилорами, зернотік, громадська благодійна організація «Злагода». Майже кожен з очільників даних структур виступив перед односельцями і проаналізував свою роботу.
Звернувся до кучинівців і директор заводу продтоварів Володимир Кононевич, який запропонував робочі місця та стабільну заробітну плату на своєму підприємстві.
Добрим словом згадали і благодійну організацію «Злагода», керівником якої є Алла Петрик. Ця організація неодноразово виділяла кошти на лікування кучинівців, фінансово сприяла проведенню багатьох свят.
Багато людей обурювалися розбитими дорогами, які ще більше руйнують лісовози. Кучинівці вимагають, щоб цей транспорт не курсував вулицями села, інакше люди вийдуть на акцію протесту.
Хвилювала людей і доля пожежної машини. Одні взагалі хочуть здати її на металобрухт, інші – через велику кількість пожеж у селі прагнуть всілякими силами підтримувати її в робочому стані.
Великою проблемою у Кучинівці є відсутність води у ФАПі, яка там дуже потрібна. Олександр Медведьов пообіцяв найближчим часом вирішити цю проблему, адже, дійсно, вода такому закладу необхідна.
Багато говорили про невисоку орендну плату за землю, про медичну реформу, про проект «Пошта на колесах».
Олександр Медведьов детально розповів кучинівцям про найближчі плани на майбутнє. Відбуватиметься капітальний ремонт дороги на вулицях Центральній та Підгальській, спільними зусиллями з народним депутатом А.Євлаховим буде створено футбольне поле зі штучним покриттям та продовжуватимуться роботи з благоустрою.
А на закінчення сходу кучинівці підготували невеличкий концерт, який нікого з присутніх не залишив байдужим.
У Великому Щимелі
Пройшов традиційний сход села, проведений в.о. старости Борисом Добродієм і у Великому Щимелі.
На ньому були присутні голова міської ради Олександр Медведьов, секретар Наталія Самойлова, заступник міського голови Сергій Силенок, начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради Валентина Недвіга, заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради Наталія Смоляк, помічник народного депутата А.Євлахова Вадим Сергійко, представник ПСП «Промінь» Олександр Малиш, голова громадської організації «Патріоти Сновщини» Віктор Єрмоленко та депутати міської ради Сергій Виблов і В’ячеслав Матвієнко.
Великий Щимель входить до одного з найбільших у районі, тут проживає 883 громадяни. Село газифіковане, тут є інтернет, працюють 4 магазини, кафе, бібліотека, ФАП, клуб, НВК, православна церква, два молокозбиральні пункти. Більшість вулиць освітлені. Також воно знаходиться у транспортно вигідному становищі, адже через нього проходять сновські, корюківські та семенівські автобуси.
Проте мешканці села залишаються невдоволеними з багатьох питань. Люди стверджують, що багато лампочок у селі зовсім не світяться, а ті, що освітлюють вулиці, вмикаються, коли надворі ще видно, що є не раціональним. Невдоволені були й станом доріг, які давно слід відремонтувати, і тим, як їх прочищали взимку від снігу.
А з настанням тепла у людей з’явилася нова проблема – затоплення дворів та городів. Про це детально розповів заступник міського голови Сергій Силенок, який запевнив, що і КП «Щорська ЖЕД», і служба МНС за допомогою спеціальної техніки активно вирішують дану проблему.
Велися розмови й про необхідність розчищення мосту у селі, про відсутність у НВК спортивного залу та туалету в приміщенні, про велику кількість сміття біля кафе та магазинів, яке власники, беручи в оренду, не прибирають, та про закриття автостанції у Сновську.
Олександр Медведьов пообіцяв всі наявні проблеми взяти під контроль і посприяти їх вирішенню. До того ж у планах міської ради стоїть питання по продовженню освітлення вулиць та поточний ремонт бібліотеки з підключенням її до мережі Інтернет.
У Рогізках
Дванадцятого квітня пройшов сход села Рогізок, в якому брали участь голова міської ради Олександр Медведьов, секретар Наталія Самойлова, заступник начальника відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міськради Наталія Смоляк, помічник народного депутата А.Євлахова Вадим Сергійко, заступник начальника управління соцзахисту Олена Луц та дільничний Сновського ВП Андрій Аникієнко.
На початку зборів зі звітом своєї роботи виступила в.о. старости Тамара Семенок. За 2017 рік для рогізківчан було зроблено немало. Освітлення в селі є, дороги ремонтують, вчасно розчищають від снігу, виконуються роботи з благоустрою. За всі зрушення, небайдужість та допомогу Тамара Григорівна, від імені жителів села, дякувала міській раді, Григорію Божку, Івану Капусті, СТОВ «Щорссільгоспсервіс».
Хоча, як би все добре не було, Рогізки також потребують вирішення деяких питань. Переймаються жителі закриттям одного з магазинів, розподілом сінокосів, упорядкуванням сміттєзвалища. Ці проблеми в.о. старости пообіцяла вирішити найближчим часом.
Планами на майбутнє поділився міський голова Олександр Медведьов. У Рогізках відбуватиметься реконструкція освітлення по вулицях Шевченка та Центральній, буде виконаний капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка та поточні ремонти доріг, продовжуватимуть вирішувати питання з благоустрою. Сільській раді подарували бензопилу, якої давно не вистачало в селі.
Сільський сход відбувався у приміщенні будинку культури. Велике приміщення вже давно потребує капітального ремонту, воно не опалюється, тому людям довелося трошки померзнути. Стеля тут давно протікає, а взимку через це сцена покривалася льодом. Завідувач клубом вже давно переймається цією проблемою і просить допомоги у місцевої влади, у депутатів та всіх небайдужих людей.
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