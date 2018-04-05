четверг, 5 апреля 2018 г.

Вербових гілок наламала цілий оберемок

Сновчанка Тетяна Куценко – господиня на всі руки майстровита. Її дорослі діти мають сім’ї й власних дітей, а вона,  маленька, невгамовна, все  крутиться коло всього, наче білка  у колесі. Адже так хочеться усіх чимось порадувати й пригостити.  Те, як смачно готує і які паски випікає, знають усі, який характер золотий має, також!



До свята Вербної неділі сама їздила обабіч болота, аби наламати потрібних для освячення прутиків. І наламала!  Частину роздала  навіть стороннім людям – щоб теж наближення  весни і Великодня відчули!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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