Вербових гілок наламала цілий оберемок

Сновчанка Тетяна Куценко – господиня на всі руки майстровита. Її дорослі діти мають сім’ї й власних дітей, а вона, маленька, невгамовна, все крутиться коло всього, наче білка у колесі. Адже так хочеться усіх чимось порадувати й пригостити. Те, як смачно готує і які паски випікає, знають усі, який характер золотий має, також!
До свята Вербної неділі сама їздила обабіч болота, аби наламати потрібних для освячення прутиків. І наламала! Частину роздала навіть стороннім людям – щоб теж наближення весни і Великодня відчули!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
До свята Вербної неділі сама їздила обабіч болота, аби наламати потрібних для освячення прутиків. І наламала! Частину роздала навіть стороннім людям – щоб теж наближення весни і Великодня відчули!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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