Cтворили смітники

Вирушивши у рейд містом з інспектором з благоустрою Сергієм Вороб`єм, ми побачили жахливу картину. Наші земляки зовсім не дбають про чистоту довкілля, забруднюючи ліси.
Причому замість того, щоб викинути пластик у спецконтейнери чи укласти угоду з ЖЕД на вивіз побутових відходів, жителі Сновська самовільно в лісі викопали ями для сміття. При цьому порушили корені сосон та ще в цих же ямах палять поліетилен і пластик. І тут уже зрозуміло одразу, на кого чекає адміністративне покарання. «Ніхто ж сюди з мікрорайону Носівка чи залінійної частини не зносить відходи, хоча і там вистачає негативу, - каже інспектор. – Створили свідомо ці смітники мешканці будинків по вул. Свободи, які не уклали угод з ЖЕД. Вирахувати їх можна елементарно».
Можливо, після публікації в газеті цих фото, сновчани замисляться над тим, яку шкоду приносять природі й оточуючим, та закопають ці ями?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Причому замість того, щоб викинути пластик у спецконтейнери чи укласти угоду з ЖЕД на вивіз побутових відходів, жителі Сновська самовільно в лісі викопали ями для сміття. При цьому порушили корені сосон та ще в цих же ямах палять поліетилен і пластик. І тут уже зрозуміло одразу, на кого чекає адміністративне покарання. «Ніхто ж сюди з мікрорайону Носівка чи залінійної частини не зносить відходи, хоча і там вистачає негативу, - каже інспектор. – Створили свідомо ці смітники мешканці будинків по вул. Свободи, які не уклали угод з ЖЕД. Вирахувати їх можна елементарно».
Можливо, після публікації в газеті цих фото, сновчани замисляться над тим, яку шкоду приносять природі й оточуючим, та закопають ці ями?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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